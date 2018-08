Le 'ori tahiti à l'honneur au Nu’uroa Fest

PUNAAUIA, le 1er août 2018 - Le Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha (MTI) accueillera les samedi 11 et dimanche 12 août la première édition du Nu’uroa Fest.



Cette manifestation a pour objectif de permettre aux troupes de ‘ori tahiti qui n’ont pas été lauréates au Heiva I Tahiti 2018 de se produire à nouveau. En effet, les troupes s’investissent pendant des mois pour les chorégraphies et la confection des costumes, et c’est une seconde occasion qui leur est proposée de se produire dans le cadre de cette manifestation culturelle. Il est ainsi porposé aux participants une prestation en plein air sur le paepae du MTI, en grand costume. A l’issue de la représentation, le public pourra prendre des images, des formations.



L’événement fait d’autant plus sens que le Musée de Tahiti et des îles organise jusqu’au mois de janvier la troisième édition de l’exposition "La danse des costumes" qui met en scène 87 costumes primés au concours de chants et danses traditionnels du Heiva depuis 1993, mais également 8 costumes anciens (entre 1930 et 1960) légués par des collectionneurs privés.



Pour cette première édition, neuf groupes ont répondus présents et se produiront sur les deux journées entre 10 heures et 17 heures. L’événement sera gratuit, et permettra au grand public et aux touristes de bénéficier de cette manifestation qui se veut avant tout festive et populaire.