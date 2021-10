Le 'ori en rose à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 12 octobre 2021 - Tout au long du mois d’octobre les danseuses de l’école Kanahau 'ori de Nuku Hiva se parent de rose pour toutes leurs répétitions. Une mobilisation en soutien aux femmes atteintes du cancer du sein.



Même si la situation sanitaire actuelle ne permet pas l’organisation de spectacles de danse avec un grand nombre de spectateurs, Hina Courtot, Annabella Ellis, Laïza Taea, Maria Cancian, Priscille Huukena-Fournier et Marise Bonno, les professeures de danse de l’école Kanahau 'ori, ont tout de même souhaité manifester leur soutien à la campagne annuelle d’Octobre rose. Ainsi, les jeunes femmes ont sensibilisé toutes les danseuses de l'école afin que les répétitions quotidiennes soient visiblement solidaires de la lutte contre le cancer du sein et des actions de sensibilisation au dépistage. Et les élèves jouent le jeu : depuis le 1er octobre, t-shirts, paréos et couronnes de fleurs sont majoritairement roses.