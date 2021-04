Le numéro 119 pour l'enfance en danger en Polynésie fin 2021

l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance (ONPE), répondant au besoin réel et ancien de dresser un état des lieux de la maltraitance, a plusieurs missions, notamment celles de mettre en cohérence les données chiffrées, de recenser et évaluer les pratiques de prévention, et de réaliser des études.

le Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger (SNATED), plus communément appelé le « 119 », est un dispositif téléphonique permettant aux victimes mineures d’appeler en toute confidentialité des professionnels de l’enfance. Disponible jour et nuit tout au long de l’année, il offre conseil, soutien psychologique et orientation vers les services de protection de l'enfance et structures spécialisées en Polynésie, tout en faisant remonter les informations préoccupantes aux autorités compétentes lorsque cela est nécessaire. La plateforme située à Paris est composée de 45 écoutants professionnels de l’enfance.

Dans un objectif de renforcement de la protection de l’enfance en danger, il est important de se doter d'un outil de prévention et de signalement adéquat. En ce sens, le recours à un service d'accueil téléphonique de l'enfance en danger est incontournable.Dans ce cadre, la DSFE, appuyée par le ministère de la Famille, des affaires sociales, de la condition féminine, en charge de la lutte contre l’exclusion, la Présidence et tous les services du Pays compétents, collabore activement avec le Groupement d'intérêt Public de l'Enfance en Danger (GIPED) pour que le numéro vert dénommé « 119 » soit actif le plus rapidement possible.Initialement prévue pour le premier trimestre 2020, la mise en place a été finalement reportée à la fin du premier trimestre 2021.L’assemblée générale du GIPED du 24 novembre 2020 a validé l’adhésion de la Polynésie française au groupement. Deux prestations importantes sont à retenir, dans ce cadre, pour l’enfance en danger :Ainsi donc, la mise en place et la gratuité des appels vers le « 119 » sont prévues à la fin du premier trimestre 2021, afin que tous les Polynésiens puissent bénéficier de ce service utile pour l'enfance en danger, comme c'est le cas pour la France métropolitaine et les départements et régions d'outre-mer.