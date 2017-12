Le numérique en Polynésie en 2017

84% des Polynésiens ont au moins une tablette ou un ordinateur à la maison. On remarque que, à contre-tendance, le sondage assure que les archipels éloignés sont mieux équipés que les Raromatai (un biais sélectif est peut-être à l'œuvre…). Si les tablettes et les ordinateurs portables ont le vent en poupe, les ordinateurs fixes et les consoles de jeu dégringolent.