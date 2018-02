Le nouvel établissement scolaire de Bora Bora ouvert à la rentrée scolaire 2018-2019

Papeete, le 3 février 2018 - La ministre du Travail et de l’Education, Tea Frogier, accompagnée du ministre de l’Equipement, Luc Faatau, du vice-recteur, Philipe Couturaud, et du directeur général de la DGEE (Direction générale de l’éducation et des enseignements), Thierry Delmas, s’est rendue vendredi, à Bora Bora, afin de faire un point sur le chantier du lycée et collège de l’île.



Accueillie par le maire de Bora Bora, Gaston Tang Song, la ministre a, tout d’abord, visité le collège déjà existant, à Vaitape, afin de constater l’usure globale des structures. Par la suite, la ministre a effectué une visite du lycée et collège actuellement en cours de construction. Ce dernier est implanté sur une surface de plus d’un hectare, dans le district d’Amanahune.



Débutés en juin 2016, les travaux avancent de manière satisfaisante, avec une réalisation, à ce jour, à plus de 70%, et ce malgré les aléas rencontrés sur un chantier de cette ampleur. Ce futur établissement scolaire, qui pourra accueillir environ 1220 élèves, remplacera la structure actuelle. L’ouverture est prévue pour la prochaine rentrée scolaire 2018-2019. L’établissement deviendra un lycée et collège polyvalent, proposant ainsi une filière générale avec un enseignement professionnel.



Les ouvrages réalisés concernent notamment les classes d’enseignement général, ainsi que celles des formations professionnelles et du Centre d'Enseignement aux Technologies Appropriées aux Développement (CETAD). Les espaces consacrés à l’éducation physique et sportive, à la restauration, les locaux administratifs, et un internat pouvant accueillir 48 élèves, ont également été prévus. Une structure sera, par ailleurs, dédiée à l’enseignement « cuisine et l’hôtellerie », afin de former les jeunes à ce secteur d’activités omniprésent sur l’île. Le montant de l’investissement pour cette opération, financée entièrement par le Pays, s’élève à 2 600 000 000 Fcfp pour la construction, et à 400 000 000 Fcfp pour l’équipement de l’établissement (mobiliers, livres, et équipements informatiques).



La ministre a ensuite participé à une réunion de travail, dans la salle du conseil municipal, à laquelle les représentants des associations de parents d’élèves et les parties prenantes de cette opération ont participé, afin de préparer l’ouverture de l’établissement dans des conditions optimales. Durant les échanges, le contenu des enseignements, l’organisation de l’internat, et le transport scolaire, ont été évoqués. À cette occasion, les parents d’élèves ont exprimé leur grande satisfaction quant à la réalisation de cette opération, qui permettra, en outre, aux élèves de Bora Bora de poursuivre leur scolarité dans leur île, et de faciliter également celle des élèves vivant dans les îles avoisinantes.