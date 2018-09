Le nouveau pont de la Matatia inauguré

Le nouveau pont en bref



Selon le ministère de l’Equipement et des transports terrestres, le nouvel ouvrage est de type cadre et dimensionné pour une section hydraulique tenant compte d’une crue d’occurrence centennale. Il a une ouverture de 10,5 m de large par 3 m de hauteur. La voirie a été relevée de 1,40 m au droit du pont et 90 m linéaires de murs de soutènement ont été réalisés pour stabiliser les rampes permettant de raccorder le pont à la chaussée existante. Le pont de 12 m de large, supporte deux voies de circulation de 4,25 m (dont 1 m de bande cyclable), bordées de part et d’autre d’un trottoir piéton de 1,40 m de largeur.

L’accès aux parcelles riveraines a été adapté. Les protections des berges de la rivière en enrochements bétonnés ont été refaites intégralement sur 5 m en amont et 5 m en aval du nouveau pont. Un seuil en enrochements bétonnés a été réalisé en amont du radier du pont pour le protéger des affouillements. Les réseaux concessionnaires sont intégrés dans l’ouvrage sous les trottoirs.