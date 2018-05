Le nouveau livre de Corinne Raybaud raconte Bougainville

PAPEETE, le 16 mai 2018 - L’ouvrage Bougainville arrive à Tahiti il y a 250 ans 1768-2018 de Corinne Raybaud n’est pas un livre exhaustif sur le navigateur. C’est un texte, découpé en chapitres, qui permet de voyager dans le temps pour (re)découvrir les moments forts de la vie du navigateur.



Encore un livre sur Bougainville ? " Pas exactement ", répond Corinne Raybaud, docteur en histoire. " Il y a déjà de très nombreux ouvrages sur le personnage, de très grande qualité ", reconnaît-elle. À l’occasion des 250 ans du passage du navigateur Louis-Antoine de Bougainville à Tahiti, Corinne Raybaud signe " un ouvrage qui n’a pas la prétention d’être exhaustif ". C’est un ouvrage " présenté sous forme de petits chapitres synthétiques d’accès facile, afin que le lecteur tout en découvrant cette histoire, prenne plaisir à voyager dans le temps ."



Il y a un an, l’auteur proposait un même ouvrage sur le navigateur Wallis intitulé Wallis découvre Tahiti il y a 250 ans. Il était paru aux éditions Mémoire du Pacifique, comme celui sur Bougainville.



À l’image du navigateur, la couverture du livre est " plaisante ". " Louis-Antoine de Bougainville était un homme qui rêvait de magie, plein d’imagination. C’était un homme à qui la chance a souri tout au long de la vie ", explique Corinne Raybaud qui revient sur son parcours en partant de ses origines et en allant jusqu’à la fin de son voyage.



Voyages et réalisations



Elle n’entre pas dans la vie intime et privée du navigateur. Tout juste aborde-t-elle les deux drames de sa existence. La perte de sa mère lorsqu’il avait 5 ans et celui de son fils, " le plus grand malheur de sa vie ". Elle s’attarde plutôt sur ses voyages, ses réalisations.



Elle remet par ailleurs ces éléments dans leur contexte, parlant en quelques lignes de la guerre de Sept Ans, revenant sur le " mythe du bon sauvage à la façon Jean-Jacques Rousseau ", sur les objectifs des grandes expéditions de l’époque.



En plus Corinne Raybaud compare les journaux de bord des compagnons de Bougainville et notamment, celui du Prince de Nassau, de Charles Pierre Félix Fesche, de l’écrivain de bord Saint-Germain, de Philippe Commerson, médecin et botaniste. Tous ces éléments qui mettent en lumière l’homme et ses faits d’arme. " Ils complètent le journal du chef de l’expédition, tout en apportant un éclairage différent selon les sensibilités de chacun ".



L’ouvrage s’achève sur le rayonnement du voyage de Bougainville et le supplément de Diderot et sur les critiques de ses contemporains.