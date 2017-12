Le nouveau consul de Chine reçu à la Vice-présidence

PAPEETE, 12 décembre 2017 - Le vice-président, Teva Rohfritsch, a reçu, ce mardi, le consul de la République populaire de Chine, Shen Zhiliang.



Avant d’être nommé en Polynésie, Shen Zhiliang a été ambassadeur de la République populaire de Chine en Amérique du Sud, en Bolivie, de 2010 à 2012. Il a ensuite été directeur général du département d’Amérique Latine et des Caraïbes, au ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine.



Shen Zhiliang a notamment évoqué les partenariats à renforcer avec les entreprises chinoises qui pourraient avoir un intérêt à investir en Polynésie française. Le secteur touristique a aussi été largement abordé entre le consul et le vice-président avec une autre vision du touriste chinois qui cherche de plus en plus à visiter des lieux authentiques comme il en existe beaucoup dans nos îles.



Cinquième consul depuis la réouverture du consulat il y a 10 ans, Shen Zhiliang souhaite ainsi pleinement s’investir dans le partenariat avec le Pays. Pour cela, le projet aquacole sur Hao ou Le Village tahitien comptent parmi les dossiers prioritaires sur lesquels le consul assure un suivi particulier.



Ainsi, les bonnes relations entre la Chine et la Polynésie française permettent une coopération de qualité et Teva Rohfritsch a exprimé le souhait du Gouvernement de poursuivre et renforcer les échanges commerciaux avec la Chine et développer le secteur touristique qui sera amené à s’amplifier davantage dans les années à venir depuis, et à destination de la République populaire de Chine.