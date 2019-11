Tahiti, le 23 novembre 2019 - La première pierre du « Fare Manihini », a été posée vendredi en fin d’après-midi sur le front de mer à Papeete. Situé dans le quartier du commerce, ce futur espace sera dédié à l’accueil et à l’information des touristes et de la population, mais aussi, un lieu d’exposition.



Le président Edouard Fritch a participé vendredi en fin d’après-midi, aux côtés de la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, à la cérémonie marquant la pose de la première pierre du « Fare Manihini », sur le front de mer à Papeete. Le futur « Fare Manihini » est situé au niveau du quartier du commerce (ancienne agence Socredo Tiare) en plein cœur de la capitale. Ce nouveau lieu de 146m² sera dédié à l’accueil des touristes et de la population, mais sera aussi, un lieu d’exposition pour mettre en valeur la culture, les créateurs locaux, les différents archipels, ainsi que les richesses du Fenua.

Ouvert et moderne, ce nouveau fare, accessible aux personnes à mobilité réduite, sera divisé en trois espaces. Un premier accueil, avec un comptoir en bois local et nacre, permettra aux touristes de trouver l’ensemble des informations disponibles sur Tahiti Et Ses Îles. Mais aussi une salle de détente, avec des fauteuils dans lesquels les touristes pourront se détendre et profiter du Wifi offert. Enfin, un troisième espace « boutique », dans lequel les touristes pourront acheter les produits dérivés de la marque Tahiti Et Ses Îles (parapluies, mugs, gourdes réutilisables…).

La durée des travaux est estimée à trois mois environ, avec une livraison prévue en début d’année 2020.

Derrière cette partie réservée à l’accueil des visiteurs, les équipes de Tahiti Et Ses Îles chargées des opérations locales s’installeront dans un espace de travail optimisé.