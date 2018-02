Le nord de la France sous la neige, perturbations dans les transports à Paris

Paris, France | AFP | vendredi 09/02/2018 - Une large moitié nord-ouest de la France était sous la neige vendredi après-midi alors que des premières perturbations touchaient les transports en Ile-de-France et notamment à Paris.



Les chutes de neige s'étendent depuis le milieu de la matinée entre le Poitou, le Limousin, le Centre, la Haute-Normandie, l'Ile-de-France et jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Selon Météo France, "jusqu'à 3 à 7 cm de neige fraîche" sont attendus au cours de la journée dans les départements placés en vigilance orange, dont le nombre a été ramené de 27 à 23 en début d'après-midi. Au final, les chutes de flocons devraient être inférieures à celles de mardi-mercredi qui avaient engendré de spectaculaires perturbations en Ile-de-France.

A Paris, dans le quartier touristique de Montmartre, certains commerçants se désolaient au cinquième jour de la vague de froid qui s'est abattue sur la capitale. "Économiquement c'est la catastrophe!", lance Philippe Alari, qui tient une guinguette en face de la basilique du Sacré-Coeur. "Depuis ce matin 09h30, j'ai vendu quoi? Deux crêpes et un sandwich", dit-il en agitant deux petits billets de cinq euros.

"Au début, j'étais très triste quand j'ai vu qu'il allait neiger. Mais ce matin quand je me suis réveillée, c'était magnifique!", s'est en revanche réjouie Lourdes, une touriste espagnole de 29 ans.

La tour Eiffel, elle, restera fermée aux visiteurs vendredi et samedi, tout comme le jardin des Tuileries.

Face à ce "nouvel assaut de l'hiver", le ministère des Transports a renouvelé son appel à "une vigilance particulière". En écho, le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police de Paris ont de nouveau appelé les automobilistes à "ne pas utiliser leurs véhicules".

A 13H00, les bouchons en région parisienne avaient atteint un niveau exceptionnel avec plus de 167 km de bouchon cumulé, selon le site officiel Sytadin.

Au sud-ouest de Paris, la route nationale 118, symbole de la pagaille de mardi soir - 1.500 à 2.000 automobilistes y avaient été bloqués par la neige -, reste fermée à la circulation et sera réouverte "dès que les conditions météorologiques le permettront", a précisé la Préfecture de police de Paris dans un tweet.

Dans les transports publics, le trafic de bus était perturbé en début d'après-midi, la RATP faisant "rentrer ses lignes de bus au cas par cas en fonction des conditions de circulation", selon un communiqué. La situation restait toutefois normale dans le métro et le RER.

La SNCF a, elle, annoncé un trafic normal sur l'ensemble des axes TGV et un retour progressif à la normale pour le Transilien. Mais le trafic pourrait évoluer en fonction des conditions météorologiques.

De son côté, La Poste a indiqué que les envois de colis étaient "susceptibles d'être perturbés" du fait notamment des interdictions de circulation. "Nous sommes notamment dans l’impossibilité d’assurer les livraisons dans toute l’Ile-de-France", a-t-elle précisé sur Twitter.

A Roissy et Orly, la neige attendue "n'est pas un problème", a assuré Aéroports de Paris (ADP), les stations de dégivrage étant à l'oeuvre. Et à la mi-journée, il n'y avait "pas d'impact significatif" sur la ponctualité des vols, selon ADP.

- Usines en arrêt technique - Par ailleurs, la région des Hauts-de-France a suspendu les transports scolaires et interurbains vendredi dans ses cinq départements. Le ramassage scolaire restera également suspendu en Essonne, dans les Yvelines, le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne.

Rouverte jeudi, la circulation des poids lourds en région parisienne était de nouveau interdite depuis 05H00 avec un millier de camions garés sur des aires de stockage.

L'interdiction sera levée "dès que possible", peut-être dès vendredi soir, a affirmé le préfet de police de Paris Michel Delpuech, en réponse à la colère des transporteurs routiers qui ont dénoncé un "manque de coordination" et une communication "trop tardive".

Conséquence de ces restrictions: certaines usines de région parisienne étaient en arrêt technique. Enseignes de distribution et commerçants ont également été privés de livraisons et se sont trouvés en rupture de stocks.

La préfecture d'Ile-de-France a annoncé la mise en place d'un guichet unique pour les entreprises dont l'activité a été perturbée.