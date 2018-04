Le nombre d'entreprises actives en hausse constante au fenua

Papeete, le 12 avril 2018- Le Pôle Entreprises de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Métiers propose un point d'étape sur toute l'année 2017. Parmi les chiffres-clés, on note qu'à la fin 2017, le nombre d'entreprises de moins d'un an d'existence a chuté de 70%. Mais surtout, on remarque que sur les trois dernières années, le nombre d'entreprises actives à fin d'année est en hausse constante de 6% en moyenne.



Le Pôle Entreprises de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Services et des Métiers (CCISM) vient de sortir un point d'étape des chiffres de ses ressortissant,s ainsi que des procédures collectives sur toute l'année 2017. Parmi les chiffres-clés, on notera que sur les trois dernières années, le nombre d'entreprises actives à fin d'année est en hausse constante de 6% en moyenne. En effet, les entreprises du commerce, de l'industrie, des métiers et des services étaient 23865 en 2015, elles sont passées à 25058 en 2016, pour atteindre le chiffre de 26872 en 2017. Une évolution qui permet d'être plutôt optimiste pour les prochaines années.

Du côté des entreprises ayant moins d'un an d'existence (immatriculée et radiée au cours de la même année), le nombre a chuté de 70% à la fin 2017. Toutes activités confondues (commerce, industrie, métiers et services), en 2015, 513 sociétés ont été radiées, 636 en 2016, pour seulement 170 en 2017. Cette chute spectaculaire s'explique par la nouvelle organisation du Pôle Entreprises de la CCISM, visant à renforcer le conseil et l'information avant la délivrance de la patente. Ce renforcement a permis d'éviter de nombreuses radiations en 2017.