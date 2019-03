Le navire italien "Grande America" a coulé à 300 km à l'ouest des côtes françaises

Rennes, France | AFP | mardi 12/03/2019 - Le navire de commerce italien "Grande America", victime d'un incendie dimanche soir dans le golfe de Gascogne, a coulé vers 15H30 mardi à 333 km à l'ouest des côtes françaises, a annoncé à l'AFP la préfecture maritime de l'Atlantique.



"Le bateau a coulé par 4.600 m de fond", a indiqué une porte-parole de la préfecture maritime. Les 27 passagers à bord de ce navire de 214 mètres, en provenance de Hambourg (Allemagne) et qui devait se rendre à Casablanca (Maroc), ont été évacués dans la nuit de dimanche à lundi, sains et saufs.

Le ministre de la Transition écologique François de Rugy a dit à l'Assemblée nationale qu'il faudrait "envisager les moyens de lutte anti-pollution, car, comme toujours dans ces cas-là, il y a un risque de pollution, il ne faut pas le nier, d'abord parce qu'il y a une cargaison de fioul lourd qui était le carburant de propulsion" du bateau.

Le ministre a expliqué qu'il fallait encore identifier le contenu de la cargaison "pour connaître la nature exacte des produits contenus dans les conteneurs dont certains sont tombés à l'eau, avant même que le navire ne coule". "Nous allons voir s'il faut mobiliser des moyens sous-marins antipollution", a précisé le ministre.

Sur Twitter, la préfecture maritime a indiqué que le navire "subissait un incendie depuis le 10 mars en soirée, dont la violence s'est amplifiée durant les 24 dernières heures. Le navire présentait sur son côté droit une forte inclinaison qui s'est aggravée au fil du temps".

Une frégate multi-missions (FREMM) de la Marine Nationale, l'"Aquitaine" se trouvait notamment sur zone, de même que le BSAA (Bâtiment de soutien et d'assistance affrété), le "VN Sapeur", où il a relevé le remorqueur de haute mer "Abeille Bourbon" qui a tenté sans succès de mettre un terme à l'incendie.

Deux remorqueurs, affrétés par la société Ardent, mandatée par l'armateur du navire, Grimaldi Group, faisaient route vers le navire en feu, qui a coulé à 15h26.