Le navire de croisière coincé au Groenland a été renfloué

Copenhague, Danemark | AFP | jeudi 14/09/2023 - Un navire de croisière avec plus de 200 personnes à son bord, temporairement échoué pendant trois jours dans l'est du Groenland, une région reculée et particulièrement préservée de l'immense territoire arctique, a été renfloué, ont annoncé jeudi la défense danoise et l'armateur.



"L'Ocean Explorer a été renfloué ce matin", a annoncé le Commandement arctique, une unité de la marine danoise au Groenland.



L'opération a été réalisée grâce à l'aide d'un vaisseau de l'institut naturel du Groenland qui a contribué à tirer le navire, a précisé SunStone, propriétaire du navire Ocean Explorer.



"Aucune personne à bord n'a été blessée, l'environnement n'a pas été pollué et la coque ne s'est pas rompue", selon Sunstone.



Le navire, avec 206 passagers et membres d'équipage à son bord, s'était "coincé" lundi après-midi dans l'Alpefjord, au nord-est de la region, sans faire de dommages.



"Le navire ne s'est pas échoué sur des rochers, mais sur du sable et de la boue. Le navire a tenté à plusieurs reprises de se dégager à marée haute, malheureusement sans succès", avait indiqué mercredi le Commandement arctique, une unité de la marine danoise au Groenland, dans un communiqué.



Selon la presse australienne, trois cas de Covid ont été détectés à bord du navire qui transporte des touristes en provenance d'Australie, de Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Royaume-Uni et Etats-Unis.



Les circonstances de l'incident n'ont pas encore été déterminées. Il existe peu de relevés hydrologiques de la zone où le bateau s'était échoué, rendant difficile l'évaluation des profondeurs marines.



Une enquête a été ouverte par la police danoise sur cet échouement "afin de faire la lumière sur le déroulement des événements, et de déterminer si des infractions ont été commises".