Le navigateur Tupaia a le vent en poupe en Nouvelle-Zélande 

La délégation polynésienne s'est ensuite rendue au marae Te Poho-o-Rawiri, situé également dans la ville de Gisborne. Tout au long de cette journée, les connaissances maritimes de Tupaia, mais aussi sa connaissance du monde polynésien, ont été soulignées.

La flottille retraçant le voyage de Cook et Tupaia a été à l’honneur au cours de cette journée, avec la présence de la pirogue de Tahiti, Faafaite, qui rappelle à la fois les grandes traversées maritimes des Polynésiens et les liens forts qui les unissent depuis des siècles.

Le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu et le président de l’Assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang, étaient présents également pour cet événement. Le maire de Mahina, Damas Teuira, avait aussi fait le déplacement depuis Tahiti, avec une forte délégation culturelle, qui a assuré plusieurs chants et danses pour ces festivités.