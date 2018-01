Le musée de Tahiti prend de l'altitude

Papeete, le 18 janvier 2018 - L'inauguration de l'exposition Les Ailes des îles a eu lieu mercredi au Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha. Cette exposition inédite, organisée par l'association Mémoire polynésienne à l'occasion des 60 ans de la compagnie Air Tahiti et en partenariat avec Aéroport de Tahiti, retrace l'histoire du transport aérien inter-insulaire en Polynésie française.



L'exposition Les Ailes des îles a été inaugurée hier au Musée de Tahiti en présence notamment du Pdg d'Air Tahiti Manate Vivish, de la Directrice du Musée de Tahiti et des îles, Miriama Bono, du commissaire de l'exposition, Jean-Christophe Shigotemi, du Directeur Général d'Aéroport de Tahiti, Eric Dumas, ainsi que de nombreux passionnés d'aviation. Cette exposition, organisée à l'occasion des 60 ans d'Air Tahiti, s'attache à faire découvrir les grands moments de l'aviation en Polynésie, mais aussi, comme le souligne son commissaire, Jean-Christophe Shigotemi, à jouer un "rôle de passeur de mémoire et à faire connaître les pionniers qui ont fait cette histoire" .

Et effectivement tout au long de l'exposition, une 50 aine de grands panneaux explicatifs en français et en anglais superbement illustrés par de nombreux dessins de Jean-Louis Saquet ou des photos pour beaucoup inédites, permettent au visiteur de s'imprégner de l'histoire de l'aviation polynésienne et des pionniers qui l'ont faite. Des objets, des films, un catalogue de l'exposition… sont également disponibles pour le visiteur.