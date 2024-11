Le musée Kon-Tiki en Norvège restitue des restes humains à l'île de Pâques

Oslo, Norvège | AFP | mercredi 13/11/2024 - Le musée norvégien Kon-Tiki a restitué mercredi à l'île de Pâques des restes humains emmenés en Norvège par l'explorateur Thor Heyerdahl après ses explorations à bord du Kon-Tiki en 1947.



Une délégation de responsables chiliens et de l'île de Pâques ont pris part à une cérémonie organisée par le musée d'Oslo, a-t-il annoncé.



Les objets en question sont des crânes de la communauté Rapa Nui, population autochtone de cette île chilienne du Pacifique.



"Mon grand-père serait fier de ce que nous sommes en passe de réaliser", s'est réjouie Liv Heyerdahl, petite-fille du navigateur et actuelle directrice du musée Kon-Tiki.



"Le retour des objets vers l'île de Pâques permettra de s'assurer que le peuple Rapa Nui soit propriétaire de ses objets culturels", a ajouté le musée.



Quatre représentants de l'île de Pâques ont passé la nuit au sein du musée, à proximité des restes, dans le cadre d'un rituel visant à réveiller l'esprit des morts.



Ce rituel a été mené en rapanui - langue vernaculaire -, a expliqué auprès de l'agence NTB Laura Tarita Rapu Alarcon, une membre de la délégation.



Des cérémonies sont également programmées une fois les restes arrivés à bon port. Ils seront transportés à travers l'île sur huit lieux saints avant d'être enterrés définitivement.



En 1947, l'explorateur et écrivain norvégien Thor Heyerdahl était allé jusqu'à créer un radeau, le Kon-Tiki, baptisé ainsi d'après un dieu inca, et avait embarqué au Pérou, avant de se laisser dériver pendant 101 jours et 7.000 kilomètres, pour finalement s'échouer sur l'archipel des Tuamotu, en actuelle Polynésie Française.



Heyerdahl était convaincu que des habitants du Pérou s'étaient rendus sur les îles isolées du Pacifique et voulait montrer, avec cette expédition devenue mythique, que cette piste était possible.



Le Norvégien, mort en 2002 à l'âge de 87 ans, s'est rendu en 1955 sur l'île de Pâques où lui et son équipe ont déterré 5.600 artefacts pour les ramener chez eux, promettant de les rendre un jour à la population locale.



Une partie de ces objets ont été rendus aux Rapa Nui en 1986 et en 2006.