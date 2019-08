Le mouillage des paquebots réglementé à Nuku Hiva

Papeete, le 14 août 2019 – La zone de mouillage est désormais réglementée pour les navires de plus de 90 mètres de long dans la baie de Taiohae, à Nuku Hiva. Cette décision a été prise afin de réguler et sécuriser les escales des navires face à l'augmentation du trafic maritime aux Marquises.



Pour répondre au développement du trafic maritime dans l’archipel des Marquises, le conseil des ministres a décidé mercredi de créer une zone d’interdiction de mouillage pour les navires de plus de 90 mètres de longueur dans la baie de Taiohae, à Nuku Hiva. Prise après consultation de la mairie de Nuku Hiva, cette interdiction de mouillage pour les grands navires doit permettre de réguler et sécuriser les escales des navires dans la baie.