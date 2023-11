Le moni rū’au des agriculteurs fissure la majorité

Tahiti, le 13 novembre 2023 – Trente-six pour, 4 contre et une abstention. Le texte relatif au registre de l’agriculture qui devait passer comme une lettre à la poste a fait débat jeudi à l’assemblée dans les rangs mêmes de la majorité. En cause, l’interdiction de cumuler le moni rū’au (minimum vieillesse) avec la carte CAPL (chambre de l'agriculture et pêche lagonaire) qui donne droit à des aides.



Seuls 36 des 38 élus Tavini ont voté en faveur du projet de délibération, proposé par le ministre Taivini Teai relatif au registre de l'agriculture. Deux petites voix. Certes ce n'est pas grand-chose, mais c'est symptomatique d'une majorité qui se fissure comme on a déjà pu le voir avec la résolution “Cross” sur la limitation des mandats. D'autant que ce décompte final n'est pas représentatif des voix qui se sont élevées du Tavini pendant le débat sur ce texte qui, a priori, ne devait pas poser de souci.



Il s'agit en effet simplement de consolider le registre de la CAPL (chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire) au travers du recensement général de l'agriculture (RGA) effectué par l'ISPF et la DAG (direction de l'agriculture) pour avoir une photographie plus précise de la situation des exploitations agricoles. Enquête réalisée depuis la mi-août et dont les résultats sont attendus d'ici la fin de l'année. Jusqu'ici, tout va bien.



Mais à l'instar de Nicole Sanquer pour AHIP, plusieurs représentants du Tavini ont fait part de leur inquiétude quant à l'interdiction du cumuler le moni rū'au (minimum vieillesse) dès lors que l'on dispose de la carte de la CAPL qui est obligatoire si l'on veut obtenir des aides du Pays. “De nombreux petits agriculteurs ne demandent pas cette carte pour ne pas perdre le bénéfice du RSPF (régime de solidarité) ou du moni rū'au faute de revenus conséquents”, alerte ainsi Nicole Sanquer qui demande au ministre quelles sont les “alternatives” qu'il propose pour “pallier ces difficultés”.



“Une période de transition”



Pour Taivini Teai, si le moni rū'au “est une nécessité”, il faut faire attention à son “effet pervers”, ce dispositif étant finalement détourné par les jeunes qui “demandent à leurs anciens de continuer à travailler” pour en garder le bénéfice. “Il y aura une période de transition”, poursuit-il, et ce sujet est en discussion avec le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, puisque ce fameux moni rū'au est géré par la CPS.



D'autres élus du Tavini prennent le relais comme Pauline Niva qui fait le parallèle avec les avantages accordés aux agents de la CPS au même moment : “S'il est possible d'octroyer une prime de 210 000 francs (178 000 francs finalement après vote du conseil d'administration de la CPS vendredi, NDLR) aux agents qui ont un salaire mensuel, je pense que la CPS peut faire l'effort de garder le moni rū'au en même temps que la carte CAPL”.



Mitema Tapati demande, quant à lui, à ce que le Tavini imprime sa marque dans ce secteur primaire qui est le fer de lance de la politique et du programme du parti : “Aujourd'hui, en tant que nouveau parti, il faut qu'un agriculteur qui s'inscrit au registre continue de bénéficier du moni rū'au”. L'élu bleu ciel, Félix Tetua, va même plus loin en déclarant que ce sujet a été “discuté” en comité de majorité et que “si ce point restait tel quel” il “ne voterait pas pour ce texte”. Il finira par joindre l'acte à la parole. Les trois élus non- inscrits AHIP, qui étaient “partis pour voter ce texte”, changeront donc leur vote et l'élue Tavini, Teremuura Kohumoetini-Rurua, s'abstiendra.

Rappelons que les élus du Tapura qui avaient quitté l'hémicycle le matin après avoir demandé à sanctionner l'élu Mitema Tapati ne sont jamais revenus. Depuis son perchoir, Antony Géros a d'abord rappelé que “le minimum vieillesse est géré par la CPS sur instruction du Pays” et il a invité ses collègues de la majorité à “reporter ce débat lors de l'examen sur la PSG”. Fermez le ban.