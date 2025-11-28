

Le monde sportif réunit autour des ’Aito Tū’aro

Tahiti, le 12 décembre 2025 - Jeudi soir, pour leur quatrième édition, les ’Aito Tū’aro ont une nouvelle fois été une réussite. Organisée par le Comité olympique de la Polynésie française, cette cérémonie réunit l’ensemble du monde sportif. C’est l’objectif de ces trophées, qui viennent récompenser aussi bien les athlètes que les personnes œuvrant à leurs exploits. Une véritable fête du sport, appelée à perdurer.



Jeudi soir, dans le cadre féerique d’une présidence décorée pour les fêtes de Noël, le monde sportif s’est retrouvé en cette fin d’année pour célébrer l’ensemble de ses membres. Cette quatrième édition des ’Aito Tū’aro a, une fois encore, revêtu ses habits de lumière pour décerner 16 trophées à des personnalités du monde sportif pour l’année 2025.



Le jury a dû faire des choix difficiles tant les exploits ont rythmé la saison. Un jury composé de membres compétents et respectueux des critères de sélection. “Ce sont les 37 fédérations qui ont proposé des athlètes et le jury a dû choisir. Nous avons eu du 15 novembre 2024 au 15 novembre 2025 pour observer, échanger et décider. Les choix sont toujours difficiles, car on ne peut pas comparer les disciplines. Il y a eu des débats. Nous avons regardé les performances, mais aussi le côté humain. Nous ne voulions pas nous laisser influencer par la médiatisation de certaines disciplines et rester objectifs dans nos décisions”, expliquait Yan Teagai, président du jury et président de la Fédération de golf, représentant des élus du conseil d’administration du COPF.



Aux côtés d’Éric Zorgnotti, directeur technique du COPF, Avaro Neagle, directrice administrative et financière du COPF, Hervé Arcade, cadre technique de la Fédération tahitienne de vélo et représentant des cadres techniques fédéraux, Tiairani Teiefitu, kinésithérapeute et représentante de la société civile, Kylie Crawford, représentante des athlètes et de la Direction de la jeunesse et des sports, ainsi qu’Oriano Tefau, journaliste à TNTV, les valeurs des ’Aito Tū’aro ont été pleinement respectées. Cette soirée a permis de mettre en avant des sports moins médiatisés, mais qui ont prouvé au fil de la saison qu’ils avaient toute leur place. L’équipe mixte de tir à l’arc a ainsi remporté le trophée devant le judo et le triathlon. Le prix du meilleur entraîneur a été attribué à Alizé Belrose, cadre technique de la Fédération de tennis de table. À noter également la récompense de l’équipe masculine de tennis, vainqueure de la Pacific Nation Cup. Des distinctions amplement méritées pour des disciplines en pleine ascension et qui rapportent de nombreux titres au Fenua.



Le prix spécial du jury est venu saluer les étoiles de la chasse sous-marine polynésienne. Championne du monde par équipes féminines, championne du monde féminine grâce à Taina Orth et championne du monde masculine avec Dell Lamartinière, cette discipline a fait briller la Polynésie sur la scène mondiale. Mais la chasse sous-marine ne se distingue pas uniquement par ses performances sportives. L’AS Tefana, club de Dell Lamartinière, a reçu le prix sociétal pour son engagement dans la protection de l’océan et ses opérations de nettoyage. Des valeurs essentielles pour ce sport.



La soirée a également mis en lumière des performances individuelles, comme celle du sportif Élite de l’année, Benjamin Zorgnotti, qui a enchaîné les performances en triathlon, terminant 29e mondial lors des Championnats du monde Élite, ou encore Deotille Videau, lauréate du prix ’Aito Tū’aro de la sportive Élite de l’année, qui vient de remporter les Championnats de France juniors de natation sur 200 mètres papillon.



De beaux champions et championnes, en devenir ou confirmés, mais aussi des entraîneurs, des encadrants, des bénévoles et des acteurs de notre société, tous unis vers un seul objectif : Tahiti 2027.





Louis Provost, présidente du COPF



“Quand je suis revenu en 2017, je voulais créer une soirée dédiée spécifiquement au monde sportif, pour valoriser les encadrants, les athlètes, toute la chaine qui fait que le sport polynésien fonctionne bien. J’espère que ça perdurera dans le temps car c’est une belle occasion de tous se retrouver.”



Alizé Belrose, cadre technique de la fédération tahitienne de tennis de table



“Je suis très content d’avoir gagné. Cc’est la première fois. On a de très bons joueurs de tennis de table et c’est un plaisir de s’occuper d’eux. On est très contents des résultats des Mini-Jeux et on va tenter d’augmenter nos récompenses pour 2027.”





Taina Orth, Dell Lamartinière, et l'équipe féminine, champions du monde de chasse sous-marine

“On est très fiers de ce que l’on a fait. Ça fait très longtemps que l’on attendait ça et on a persévéré. Ça a été beaucoup d’émotions, de fierté de ramener ces titres au pays.”





Mateau Tehei, prix handisport



“J’ai été trois fois nominé et cette année je l’ai. J’ai réussi à performer a Palau aux Mini-Jeux malgré le fait que j’ai été hospitalisé la veille et l’équipe médicale a su me remettre sur pied pour que je puisse remporter ma finale.”





Vaimiti Maoni, capitaine et entraineur d’Ihilani Va’a, équipe de va’a féminine de l’année



“On a rêvé de gagner la Na Wahine O Ke Kai et on l’a fait. C’était incroyable. On a une équipe formidable avec des jeunes et des plus expérimentés. On a aussi pu compter sur nos amies hawaiiennes que je tiens à remercier. C’est une grande fierté.”



Kainuu Temauri, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance



“Je suis très heureux d’avoir pu mettre en lumière nos sportifs qui ont performé durant cette année. Les exploits ont été importants tout au long de la saison. C’est l’occasion de remercier tous les bénévoles mais aussi les projets sociétaux. Ça prouve encore que le sport n’est pas fait que d’exploits mais est aussi un vecteur de réussite sociale et d’intégration. Et recevoir les représentants du monde du sport à la présidence était important pour lui monter notre soutien.”





















