Le monde incroyable des insectes (2/2)

Après une présentation générale de l'ordre des insectes, voyons quelles sont les grandes étapes de leur vie. En effet, ces petits animaux sont capables d'incroyables transformations.



Comme tous les êtres vivants, les insectes ont un cycle de vie marqué pas plusieurs étapes de développement. Ces étapes sont plus ou moins longues et sont surtout plus ou moins bouleversantes. Regarde le papillon, avant transformation, c’est une chenille !



En fait, les insectes sont des invertébrés constitués d’un squelette externe qu’ils doivent changer régulièrement pour pouvoir grandir. Chaque changement de cuticule est la mue. Le jeune insecte sort d’un œuf. À ce stade, il est appelé larve. Cette larve subit une série de mues et de métamorphoses qui sont complètes ou incomplètes.



Les métamorphoses



On distingue donc deux types de métamorphose. Si la métamorphose est incomplète, la larve ressemble à l’adulte. Elle subit des mues régulières jusqu’à atteindre sa taille adulte. C’est le cas par exemple des libellules, des criquets, des sauterelles, cigales ou blattes.



Si la métamorphose est complète : la larve est très différente de l’adulte et n’a pas d’ailes. Elle s’enveloppera d’un cocon protecteur pour devenir une nymphe. À l’intérieur de la nymphe, des transformations aboutissent à la naissance de l’adulte. C’est le cas par exemple des coccinelles, papillons, mouches, abeilles ou scarabées.



La durée de la métamorphose est différente selon les espèces. Elle varie aussi en fonction de la température et des conditions extérieures. Cela peut durer plusieurs jours comme plusieurs mois. Les changements qui s’opèrent pendant la métamorphose sont définitifs.



La larve passe par un stage de pupe (nymphe) avant de devenir adulte. Lorsque l’insecte est au stade nymphal, il est très vulnérable. Il est soumis à l’environnement, aux conditions météorologiques, mais aussi aux prédateurs. L’insecte est prisonnier et sans défense. Pour se protéger et prendre le moins de risques possible, les insectes s’installent à l’abri, cachés sous les végétaux, dans le sol, dans le bois, certains s’entourent de soie. D’autres comptent sur les adultes de leur colonie pour les protéger.





DELPHINE BARRAIS AVEC ELODIE CINQUIN, PRESIDENTE DE PROSCIENCE