Le monde des champignons souffre de la déforestation, des engrais et du changement climatique

Paris, France | AFP | jeudi 27/03/2025 - La déforestation, l'extension de l'agriculture et des villes ou encore les incendies qu'accentue le réchauffement climatique sont des menaces croissantes pour le monde des champignons, soutien vital de la plupart des plantes de la Terre, a alerté jeudi l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).



Au moins 411 champignons sont désormais menacés d'extinction dans le monde sur les 1.300 espèces dont l'état de conservation est solidement documenté, selon une actualisation de la liste rouge des espèces menacées établie par ce collectif international d'institutions scientifiques réputées.



Cette évaluation ne concerne qu'une fraction des quelque 150.000 espèces de champignons répertoriées à ce jour, sur une estimation de 2,5 millions de variétés sur la Terre. Mais elle illustre les menaces que l'activité humaine fait peser sur ce règne ni animal ni végétal.



"Bien que les champignons vivent essentiellement cachés sous terre (...), leur disparition a un impact sur la vie en surface qui dépend d'eux", explique le professeur Anders Dahlberg, coordinateur de cette évaluation.



"Ils agissent un peu comme le microbiote de nos estomacs", décrit le mycologue suédois joint par l'AFP, décrivant une "symbiose très ancienne, vieille de plus de 400 millions d'années," qui a forgé la diversité biologique actuelle.



"En perdant les champignons, nous appauvrissons les services écosystémiques et la résilience qu'ils fournissent, qui va de la résistance à la sécheresse et aux pathogènes dans les cultures ou les arbres, jusqu'au stockage du carbone dans le sol", ajoute-t-il.



Nombre de champignons "sont comestibles, utilisés dans la production d'aliments et de boissons, y compris la fermentation, constituent la base de médicaments et soutiennent les efforts de dépollution", souligne aussi l'UICN dans un communiqué.



Parmi les 411 espèces menacées, pas de cèpe, de girolle, de bolet ou d'autres fongus célèbres de nos assiettes : la plupart sont des variétés très spécifiques et "aucune ne fait partie des composantes dominantes du règne des champignons, même si certaines ont été relativement communes et répandues", précise le professeur Dahlberg.



- "Héros méconnus" -



"Les champignons sont les héros méconnus de la vie sur Terre, au fondement même des écosystèmes sains et pourtant longtemps négligés", souligne Grethel Aguilar, directrice générale de l'UICN, citée dans le communiqué.



"Il est temps maintenant de mettre ces connaissances en pratique et de sauvegarder l'extraordinaire royaume des champignons", exhorte-t-elle.



Sur les espèces menacées dans le monde, 279 le sont à cause de "la croissance rapide des zones agricoles et urbaines", selon l'UICN.



"Les écoulements d'azote et d'ammoniac provenant des engrais et de la pollution des moteurs menacent également 91 espèces", ajoute le consortium.



Ce dernier type de menaces est "grave en Europe, affectant des espèces bien connues dans les campagnes traditionnelles, telles que l'Hygrocybe intermedia", un champignon jaune-orangé peu commun mais visible dans les prairies de la Scandinavie jusqu'au sud de l'Italie.



La déforestation, pour récolter du bois ou faire place aux cultures, est la première menace existentielle pour au moins 198 espèces. "La coupe à blanc des forêts anciennes est particulièrement préjudiciable, car elle détruit les champignons qui n'ont pas le temps de se rétablir" contrairement à ce qui se passe avec la sylviculture de rotation, explique l'UICN.



Le Tricholoma colossus, un champignon brun au large chapeau, est pour ce motif classé comme vulnérable, touché par la disparition de "30% des forêts de pins ancestrales de Finlande, de Suède et de Russie (...) depuis 1975".



Le réchauffement climatique est aussi en cause: aux Etats-Unis, "plus de 50 espèces de champignons sont menacées d'extinction en raison de l'évolution du régime des incendies". Les sapins, devenus prédominants dans les montagnes de la Sierra Nevada, y réduisent l'habitat du Gastroboletus citrinobrunneus, classé "en danger".



Au total, la liste rouge de l'UICN recense près de 170.000 espèces dont plus de 47.000 sont, à différents degrés, menacées d'extinction: c'est le cas d'un quart des mammifères et d'un tiers des amphibiens évalués, qui sont classés comme "vulnérables", "en danger" ou "en danger critique".

le Jeudi 27 Mars 2025 à 06:36 | Lu 163 fois