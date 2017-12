Le ministre de la Culture rencontre le nouveau Consul de Chine

PAPEETE, le 20 décembre 2017- Le ministre de la Culture, de l’environnement, de l’artisanat et de l’énergie, Heremoana Maamaatuaiahutapu, s’est entretenu, mardi 19 décembre, avec le nouveau consul de la République populaire de Chine, Shen Zhiliang.



Précédemment directeur général du département d’Amérique Latine et des Caraïbes, au ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Shen Zhiliang vient d’être nommé en Polynésie française.



Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur les opportunités de collaboration entre la Chine et la Polynésie française, notamment en matière de culture mais également de formation professionnelle des jeunes Polynésiens.

La communauté chinoise est importante en Polynésie française mais les échanges restent encore limités entre le Fenua et l’empire du milieu. Aussi, le nouveau consul propose de renforcer les échanges culturels dès 2018, avec l’invitation de groupes de danse polynésiens à Pékin en septembre 2018 et la venue à Tahiti de groupes d’artistes chinois en début d’année 2019.

Le ministre et le consul se sont accordés sur la nécessité d’entretenir la qualité du dialogue et de la coopération entre la Polynésie française et la Chine, qu’il s’agisse de culture ou d’autres secteurs d’intérêt comme le tourisme, les échanges commerciaux ou encore les nouvelles technologies.