Le militaire Patrick Tambwe remporte la Urban Run

TAHITI, le 23 novembre 2019. Elodie Menou et Patrick Tambwe ont remporté la 6ème édition de la course Urban Run ce samedi après-midi sur le front de mer de Papeete.



Pas moins de 630 athlètes ont participé à la sixième édition de la Urban Run 2019, une course proposée par l’association ATN Running présidée par Dan Pihaatae. Au terme d’un parcours de 3,7 km raccourci, puisqu’il était initialement annoncé sur 4,5 km, ce qui a surpris plus d’un coureur, c’est le militaire du régiment d’infanterie de marine du Pacifique Patrick Tambwe (11’58) qui s’est imposé devant Simon Ziad (11’59) et Cédric Wane (12’03). Elodie Menou remporte la catégorie féminine devant Puameama Tevenino et Océane Leroy.