Le meurtre de Toahotu devant la cour d’assises

Pour le psychologue et le psychiatre qui l’ont examiné et dont les rapports figurent dans l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises, l’accusé présente une "organisation limite de la personnalité". Il a "recours aux drogues et aux addictions", et cette conduite "correspond à une défense contre la dépression". Avant d’être interpellé, il "subsistait essentiellement par le trafic de stupéfiants". Sur la violence du crime, les experts notent que la nature des faits qui sont reprochés au jeune homme lui "confère une indéniable dangerosité" et que le risque de récidive paraît "important". Bien que le psychologue note qu’il exprime "des regrets qui paraissent sincères", le psychiatre relève que "l’authenticité de ses regrets peut être mise en doute au regard des attitudes de manipulation observées (propos souvent contradictoires chez un individu qui ne présente aucun trouble de la mémoire)".



Le procès de ce jeune homme s’ouvrira donc le 7 septembre prochain pour deux jours. S’il est reconnu coupable du meurtre, il encourt la peine maximale de trente ans de réclusion criminelle.