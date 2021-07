Le "mermaiding" proposé à Moorea

TAHITI, le 12 juillet 2021 - Le Moorea Aqua club lance une toute nouvelle activité sur l’île sœur. Il s’agit du "mermaiding", ou "nage sirène". Une activité qui séduit déjà aux quatre coins du monde et maintenant à Moorea. L’idée ? Enfiler une monopalme, un habit avec une queue de sirène, puis partir en exploration dans le lagon.



" Cela fait un an que les monopalmes et habits dorment sous mon escalier ", s’amuse Virginie Amoretti. À présent, elles sont utilisées dans le lagon de Moorea par des amateurs de mermaiding. Le mermaiding – un anglicisme de mermaid qui signifie sirène – est aussi appelé nage sirène. Il consiste à revêtir une monopalme ainsi qu’un habit de sirène muni d’une queue de poisson puis d’aller nager en piscine ou comme à Moorea, dans le lagon. La Fédération française d’études et de sports sous-marin (FFESSM) reconnaît la pratique de "sirénage" (une proposition de traduction du terme anglo-saxon) par des sirènes ou tritons. Celle-ci est intégrée aux activités fédérales, un peu comme l’ont fait avant elle la randonnée subaquatique, l’apnée et la nage avec palme.



" C’est une activité à la mode partout dans le monde ", explique Virginie Amoretti qui, avec son club le Moorea, Aqua Club, propose depuis peu l’activité. Cette pratiquante de haut niveau de natation synchronisée a pris conscience de l’engouement pour le mermaiding en métropole, sur le littoral Atlantique. " Là-bas, la mer est froide et les couleurs ne sont pas idylliques, mais le succès est au rendez-vous ! " Elle s’est dit qu’au milieu du lagon turquoise de l’île sœur, l’activité trouverait certainement son public.



Une pratique exigeante



Le mermaiding s’adresse à des filles et des garçons à partir de 8 ans qui souhaitent partager un moment amusant sous l’eau. " Il faut savoir bien nager ", précise Virginie Amoretti à l’attention des amateurs. En effet, si la nage sirène "fait joli" à première vue, elle reste exigeante. " Cela demande un certain effort physique. Il faut être prêt à faire un peu d’apnée si l’on veut jouer sous l’eau ." Ceci étant dit, cela reste " très ludique ".



L’activité dure environ une heure, elle englobe la location de la monopalme et du costume, avec une touche de maquillage selon les envies, et une séance photos.