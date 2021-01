Le ménage à trois se termine au tribunal

Tahiti, le 12 janvier 2021 - Deux cousins de 30 et 42 ans ont été présentés en comparution immédiate lundi pour répondre de violences commises sur une femme avec laquelle ils entretenaient tous les deux des rapports. Si le tribunal correctionnel a relevé que la victime avait agi de manière "ambigüe", il a toutefois condamné les deux hommes à des peines de prison avec sursis.



Le tribunal correctionnel a plongé lundi après-midi dans les affres de la vie sentimentale d'un drôle de trio. Deux cousins, respectivement âgés de 30 et 42 ans, comparaissaient pour des violences commises sur une femme avec laquelle tous deux avaient une relation intime. En couple avec la victime depuis plus de trois ans, le premier était poursuivi pour l'avoir frappée à plusieurs reprises et ce, sur fond d'alcoolisation habituelle du couple.



Sauf qu'en juillet 2020, la jeune femme avait "quitté" son compagnon pour se mettre en couple avec le cousin de ce dernier, un homme de 42 ans. À force de "virevolter" et de faire des "va et vient" entre les deux, l'affaire avait pris une mauvaise tournure qui s'est donc terminée lundi devant le tribunal correctionnel. À la barre, les deux hommes ont reconnu, chacun à leur niveau, les faits pour lesquels ils comparaissaient. Le trentenaire, plus ancien compagnon de la victime, a résumé son ressenti en une phrase lorsqu'il a expliqué que sa dulcinée lui disait des "mots d'amour" mais qu'elle "retournait toujours avec l'autre". L'un des assesseurs du tribunal a affirmé que les prévenus ne "comprenaient plus" la situation quand la présidente a rappelé aux intéressés que ce n'est pas "parce qu'une femme virevolte" que cela "autorise à lui infliger des coups".