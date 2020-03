Le mauvais temps perturbe les premières sélectives de va'a vitesse

Néanmoins les premières séries disputées chez les hommes ont offert quelques belles oppositions. Dans la première on pouvait notamment retrouver Revi Thon Sing, médaillé de bronze aux derniers championnats du monde de va'a vitesse en 2018, Rete Ebb, pēperu de EDT Va'a, ou encore Hitiroa Masingue, sacré champion du monde juniors de va'a marathon en août dernier en Australie. Sans surprise Thong Sing va s'imposer dans cette série avec un temps de 2'10"77, devant Masingue et Ebb.



Une belle confrontation également dans la deuxième série entre Hititua Taerea, vice-champion du monde sur la distance en 2018, et Steeve Teihotaata, triple vainqueur du Te Aito mais qui n'est pas vraiment à son aise sur les courses de vitesse. Également sans grande surprise, le rameur du Team OPT s'impose, en signant au passage le meilleur temps des séries en 2'04''69.



Chez les femmes c'est Vehi Lanteires qui a établi la meilleure marque chronométrique avec un temps de 2'34"42.



Rendez-vous donc le 7 mars pour les demi-finales et les finales.