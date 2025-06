Le mariage du milliardaire Jeff Bezos fait des vagues à Venise

Venise, Italie | AFP | mardi 23/06/2025 - Quelque 200 VIP doivent converger cette semaine à Venise en yacht ou en jet privé pour participer au mariage somptuaire du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, accusé par certains habitants d'envahir leur ville.



Le milliardaire et sa fiancée, la journaliste Lauren Sanchez, ont mis sur la table des millions d'euros pour leurs noces dans la Cité des Doges. Les festivités doivent débuter jeudi et s'achever samedi lors d'une cérémonie dans un lieu tenu secret pour raison de sécurité.



Le mariage pourrait se tenir à l'Eglise de la Miséricorde ou encore à l'Arsenal, les magnifiques bâtiments en briques rouges du chantier naval de la Sérénissime datant de l'époque où sa flotte dominait la Méditerranée.



Tous les deux divorcés, Jeff Bezos, 61 ans, et Lauren Sanchez, 55 ans, ont selon les médias italiens réservé entièrement les hôtels les plus luxueux de la cité lacustre pour accueillir leurs invités prestigieux, au nombre desquels figureraient Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Orlando Bloom et Ivanka Trump.



Au moins 95 avions privés ont demandé la permission d'atterrir à l'aéroport de Venise Marco Polo, selon le quotidien italien Il Corriere della Sera.



Le super-yacht de Jeff Bezos, le Koru, devrait jeter les amarres devant l'île de San Giorgio Maggiore, située juste en face de la célèbre place Saint-Marc et qui aurait été louée en totalité pour la durée des festivités.



Cette débauche de luxe a suscité une polémique à Venise, où certains craignent que les invités et leurs entourages ne rendent leur ville, déjà envahie de touristes, encore plus invivable.



Quelque 100.000 touristes dorment dans la ville durant la haute saison, auxquels viennent s'ajouter des dizaines de milliers de visiteurs à la journée, dont de nombreux débarqués de gigantesques bateaux de croisière, alors que la population de la ville est en chute libre.



Il y a onze ans, le mariage de l'acteur George Clooney n'avait pas fait de vagues dans la lagune, mais Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches du monde, s'avère plus clivant, notamment à cause des polémiques sur le traitement par Amazon de ses employés.



L'empreinte carbone des invités fait aussi question, et Greenpeace n'a de cesse de dénoncer les sommes faramineuses dépensées alors que l'équilibre fragile de Venise "coule sous le poids de la crise climatique".



- "No Space for Bezos" -



Lauren Sanchez a aussi été critiquée pour avoir participé en avril à un vol spatial organisé par la société aéronautique de Jeff Bezos, Blue Origin, après avoir affirmé qu'il fallait faire davantage pour lutter contre le réchauffement.



Lundi, des militants ont déployé une affiche géante place Saint-Marc avec une photo de Bezos riant et cette légende: "Si tu peux louer Venise pour ton mariage, tu peux payer plus d'impôts".



Construite au fil des siècles sur des îlots dans la lagune, la ville a mis en place un ticket d'entrée controversé pour les visiteurs à la journée, mais certains exigent une politique plus ambitieuse pour lutter contre la crise du logement.



Interrogé par l'AFP, Tommaso Cacciari, 47 ans, à la tête du mouvement No Space for Bezos, dénonce "l'utilisation de Venise comme s'il s'agissait d'une salle de bal privée, plutôt qu'une vraie ville avec ses habitants, ses fragilités et ses problèmes".



De tels événements "condamnent Venise à une mort certaine" en chassant les habitants qui lui restent, dénonce-t-il, affirmant que les opposants sont prêts à casser l'ambiance en jetant "leurs corps, leurs bateaux et des animaux gonflables" dans les canaux au passage des invités.



En revanche, l'adjoint au Tourisme, Simone Venturini, explique à l'AFP n'y voir que "l'un des multiples événements que la ville accueille chaque jour".



Le couple, qui a aussi fait des donations à des organisations caritatives locales, a également sollicité des artisans du cru, pour la pâtisserie ou pour les célèbres verres de Murano.



Certains habitants sont plutôt flattés du choix du milliardaire: "Ce type d'événement ne crée pas du tout de problèmes", veut ainsi croire Michele Serafini, 50 ans. Ce mariage "apporte de l'argent à la ville de Venise", et c'est une bonne chose, conclut-il.