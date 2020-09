Le marché ouvre ses ailes

Depuis quelques temps, les exposants agricoles sont de plus en plus nombreux. Ils sont passés de 20 à la sortie du confinement à 50 aujourd’hui. De fait, cette situation exponentielle a poussé les membres du bureau de la coopérative à ouvrir la seconde aile du marché afin d’offrir un plus grand espace d’exposition-vente. "Ces derniers temps nous ne pouvions pas accueillir tous les agriculteurs dans une seule aile du marché, précise Marcelline Santos membre de la coopérative agricole. En ouvrant la seconde aile, nous avons pu installer une quinzaine de stands supplémentaires. Actuellement, il reste une dizaine de places toujours disponibles qui devraient être comblées prochainement. Ainsi, tous les exposants réguliers sont désormais à l’intérieur du marché et seuls les exposants ponctuels, qui viennent principalement le samedi matin, sont installés à l’extérieur du marché."



Cet agrandissement du marché a indéniablement facilité la circulation des visiteurs, mais par-dessus tout il a facilité le travail des maraîchers, notamment ceux qui, jusqu’à lors, n’avaient pas de place attitrée. "Avant j’exposais mes légumes dehors tout près de l’entrée du marché car je n’avais pas de place à l’intérieur, explique Marie Puhetini, maraichère de Taiohae. Du coup je devais remballer mes produits dans des bacs tous les soirs, car je ne pouvais pas les laisser dehors. Et tous les matins je devais venir à 4h30 pour pouvoir réinstaller mes fruits et légumes sur mon stand avant l’arrivée des clients. Depuis que la coopérative agricole à ouvert l’aile droite du marché, cela a tout changé pour moi, je n’ai plus à rentrer mes légumes tous les soirs, ni à venir à l’aube pour m’installer puisque tout reste en place. Maintenant il reste juste à habituer les clients à venir de ce côté du marché. Ça va se faire petit à petit."