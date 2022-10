Le marché du quai de Farepiti à Bora Bora annulé

Tahiti, le 12 octobre 2022 – Saisi d'un recours de la société Boyer, le tribunal administratif de Papeete a annulé le marché de travaux de construction du quai de Farepiti à Bora Bora. Le juge a estimé que l'offre de l'attributaire -GL Construction et JL Polynésie- comme celle du concurrent évincé -Boyer- étaient irrégulières.



La décision était passée inaperçue, le tribunal administratif de Papeete a annulé il y a deux semaines le marché public passé par le Pays pour les travaux de "construction du quai caboteur ouest", du "quai des pêcheurs" et des "terre-pleins attenants à Farepiti dans la baie de Faanui" sur l’île de Bora Bora. Construit en 1942, le quai de Farepiti à Bora Bora présente un état de dégradation avancé, dont le Pays estimait l'an dernier qu'il "remettait en question la pérennité de l’ouvrage à court terme". Le Pays avait donc décidé de reconstruire et d’agrandir le quai de déchargement actuel, de prévoir un quai pour pêcheurs, de valoriser les surfaces de quai et des terrains avoisinants pour des zones de stockage et des zones de parking, de clôturer et sécuriser les zones et enfin d'y réorganiser la circulation. L'opération avait même nécessité d'acheter trois parcelles privées en les faisant déclarer "d'utilité publique".



Coup double



Sauf que le marché lancé le 31 décembre dernier et attribué le mois dernier au groupement GL Construction et JL Polynésie a été contesté devant le tribunal administratif de Papeete par le seul autre candidat évincé du marché : Boyer. Deux audiences de référé auront été nécessaires pour que le tribunal décide le 28 septembre dernier d'annuler purement et simplement le marché. En effet, d'un côté la société Boyer a réussi à obtenir que l'offre du groupement GL Construction et JL Polynésie soit déclarée irrégulière pour une question de délais d'affermissements non respectés. Mais de l'autre, le groupement attributaire du marché a également démontré que l'offre de Boyer manquait d'informations pourtant nécessaires concernant l'un de ses opérateurs. Les deux offres ont ainsi été écartées.



C'est donc l'ensemble de la procédure de passation du marché public de construction du quai de Farepiti qui a été annulée. Charge au Pays de relancer une nouvelle procédure, puis de choisir un nouveau candidat respectant plus scrupuleusement les critères de son cahier des charges… Reste tout de même à espérer que le "court terme" qui menaçait l'an dernier la pérennité du quai de Farepiti saura attendre quelques mois.