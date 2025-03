Le marathon Polynésie la 1ère va'a dans les starting-blocks

Tahiti, le 12 mars 2025 - La course de va'a Polynésie la 1ère annonce son grand retour, le samedi 22 mars, pour sa 34e édition. Épreuve phare du calendrier de la discipline, l'événement se veut fédérateur et populaire. Une fête où le grand public pourra suivre les différentes courses, mais aussi le début du championnat des Tū'aro Mā'ohi, ainsi que des activités culturelles et sportives.



Comme chaque année, la course de Polynésie la 1ère suscite l'attention des passionnés de va'a. Rameurs et rameuses chevronnés, ou en devenir, ont à cœur de mouiller le lycra de compétition entre Tahiti et Moorea pour lancer leur saison. Et cette année encore, plus de 100 équipages de Tahiti et des îles sont attendus samedi 22 mars. Un succès qui ne date pas d'hier : “La course a été rebaptisée à plusieurs reprises en fonction des partenaires, et en 2016, lorsque Rony Poutoru a pris sa retraite, nous nous sommes tous demandés ce qu'allait devenir cette course”, raconte Aiata Tarahu, présidente d'honneur de l'organisation. “L'événement a pris une autre tournure depuis. Nous avons voulu rendre la course un peu plus populaire et ne pas se cantonner au plan sportif. Pour l'occasion, nous avons désormais associé Enoch Laughlin et les compétitions de Tū'aro Mā'ohi. Il y a également des Tāmūrē marathon qui sont organisés sur place, ainsi que des activités sportives et culturelles gratuites. Depuis deux ans, nous avons mis en place les courses cadets et minimes. Une requête des présidents de clubs qui voulaient mettre en avant la jeunesse et ses talents. Les courses mixtes se sont également démocratisées depuis quelques années. C'est vraiment un événement pour les rameurs, pour leur épanouissement, et aujourd'hui nous faisons en sorte que le grand public s'y retrouve aussi.”



Du côté des Tū'aro Mā'ohi, on attend l'événement avec impatience également : “C'est la période où tout commence pour nous”, s'enthousiasme Enoch Laughlin, président de la fédération des sports traditionnelles. “Cela permet de lancer le championnat de Tahiti et d'inviter tous les autres archipels à en faire de même afin que l'on puisse très vite connaître quels seront les athlètes qui représenteront tel ou tel archipel lors du Heiva.” Et pour cause : l'ensemble des disciplines présentes lors du Heiva Tū'aro Mā'ohi seront proposées lors de cette première journée de compétition. Au programme : lancer de javelot, lever de pierre, grimper au cocotier ou encore course de porteurs de fruits...



Une course pour tous et en toute sécurité



Top 20, top 40 populaire, dames, juniors, vétérans, entreprises, minimes, cadets, para va'a, etc. le marathon va'a Polynésie la 1ère met l'accent sur la diversité des catégories afin d'ouvrir l'univers de la rame à un public toujours plus élargi. Et cette année, l'organisation insiste sur la sécurité : “Pour cette édition, nous nous sommes mis d'accord avec la Fédération tahitienne de va'a afin d'imposer le port de trois gilets de sauvetage par équipage. Ces derniers peuvent décider d'en ajouter s'ils le souhaitent.” Toujours dans cette démarche, l'organisation assure que les bateaux seront filtrés et seuls les bateaux officiels pourront approcher des côtes (reconnaissables par un drapeau rouge), leur vitesse sera limitée à 5 nœuds. Il sera également impossible de circuler dans l'aire marine protégée de la baie de Nuarei, à Moorea. Et enfin, il sera strictement interdit de jeter les bouteilles à la mer, ou tout autre déchet, sous peine d'une pénalité de 10 minutes pour les clubs concernés.

Programme :

Vendredi 21 mars de 8 heures à 17 heures au Parc Vaira'i de Punaauia : pesée des va'a

pesée des va'a Samedi 22 mars - Jour J Marathon Polynésie la 1ère : Premières courses de la 1ère étape - Départ devant les bungalows de l'hôtel Intercontinental

6h25 - Minute de silence pour le rameur décédé en novembre 2024 "Bozo" François Tahutini de Pira'e Va'a

6h30 - Bénédiction par Noella Tau-Degage

6h35 - Mise à l'eau des va'a

7heures - Départ des catégories Femmes et juniors, Mixte, Vétérans hommes 40 ans et + 50 ans

7h10 - Départ Top 20 Élites séniors hommes

7h20 - Départ des catégories Top 40 et entreprises

7h30 - Départ cadettes et cadets (deux tours : Bungalows de l'Intercontinental - Passe de Taapuna)

7h40 - Départ minimes et Para va'a (Bungalows de l'Intercontinental - Passe de Taapuna - arrivée plage de Vaira'i)

9h - Arrivée des premières pirogues sur la plage de Temae à Moorea



Départ des courses de la 2e étape depuis la plage de Temae à Moorea

10heures - Départ des catégories Femmes et juniors, Mixte, Vétérans hommes 40 ans et + 50 ans

10h10 - Départ du Top 20 - Élites Hommes

10h20 - Départ du Top 40 et entreprises



11h30 - Arrivée des premières pirogues au Parc Vaira'i aux sons des percussions de l'orchestre Marutaha Nui de Faa'a



