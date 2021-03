Le marathon Polynésie la 1ère pour lancer la saison en V6

Tahiti, le 17 mars 2021 - Le départ de la 30e édition du marathon Polynésie la 1ère, première grande course en V6 de la saison, sera donné le 27 mars au parc Vairai, à Punaauia. Un parcours, aller-retour, de 46 km entre Punaauia et la plage de Temae est au programme pour les 'aito. Shell Va'a avait remporté, en 2019, la dernière édition de la course en devançant le Team OPT et le Team Air Tahiti Va'a.



“Je n'ai qu'une seule envie. C'est de pouvoir enfin donner le départ de cette course”, a déclaré, mercredi, Alfred Mata, directeur de course à la Fédération tahitienne de va'a (FTVAA). C'est dire l'impatience qui règne autour de la 30e édition du marathon Polynésie la 1ère, premier grand rendez-vous en V6 de la saison de va'a.



Une nouvelle édition donc, mais pas de chamboulement sur le parcours qui attend les rameurs. L'association Polynésie la 1ère, organisatrice de la course et présidée par Aiata Tarahu, reprend les ingrédients qui ont fait le succès la course depuis 1991 et qui l'ont installé comme un classique du calendrier : soit un parcours aller-retour de 46 km entre la plage de Vairai, à Punaauia, et la plage de Temae, à Moorea, avec la possibilité pour les équipes d'effectuer des changements sur le retour vers Tahiti. “On a toujours eu de très belles courses ces dernières années. Pour cette nouvelle édition, je ne doute pas que l'on aura droit à de belles confrontations sur l'eau”, a indiqué Alfred Mata.



Rappelons que la dernière édition, organisée en 2019, avait vu la victoire de Shell Va'a en 3H42'54. Les Shelliens l'avaient emporté à l'aller et au retour et avaient devancé de quatre minutes au classement général le Team OPT, deuxième, et de huit minutes le Team Air Tahiti Va'a qui complétait le podium de l'édition 2019. Nul doute que pour cette nouvelle édition du marathon entre Punaauia et Moorea, les protégés de David Tepava seront une nouvelle fois les grandissimes favoris. Il y a sept mois, lors de la Vodafone Channel Race, Shell Va'a avait mis une claque à tous ses adversaires en s'imposant avec plus de dix minutes d'avance sur le Team Air Tahiti Va'a et Manihi Va'a.



La course de va'a oui, mais pas la fête populaire



Quatre départs seront ainsi donnés le 27 mars sur la plage de Vaira'i. A 7 heures, les dames, juniors, les vétérans et la catégorie mixte (avec au moins deux femmes inscrites) seront les premiers à s'élancer vers Moorea. Place ensuite à l'élite du va'a, avec le départ à 7 h 15 du Top 30, qui remplace exceptionnellement pour cette édition le traditionnel Top 20. Le Top 40 et la catégorie Entreprise s'élanceront eux à 7 h 30 avant le départ des handisports, prévu lui à 7 h 40.



Pandémie de Covid-19 oblige, un protocole sanitaire strict sera mis en place, avec notamment un huis clos sur le site de Vaira'i pour la course. “On aura la course de va'a, mais pas la fête populaire qui pouvait rassembler jusqu'à 2 500 personnes sur la plage pour les départs et les arrivées des pirogues”, a insisté Aiata Tarahu. "Le marathon Polynésie la 1ère va servir un peu d'exemple pour les futures courses que la fédération a prévu à son calendrier cette année. Donc pas le droit à l'erreur sur le plan sanitaire.”