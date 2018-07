Le mara'amu fait chuter les températures sur la région

PAPEETE, 9 juillet 2018 - L'hiver austral s'installe sur la région. Un vent soutenu de secteur sud (mara'amu) souffle depuis ce week-end sur la Polynésie et provoque une chute des températures jusqu'à ce mercredi, selon les prévisions de l'antenne polynésienne Météo-France.



La fraîcheur observée depuis ce dimanche sur le sud et le centre de la Polynésie française est appelée à s'intensifier jusqu'à ce mercredi. Un vent soutenu de secteur sud (mara’amu), avec des pointes à 35 nœuds, souffle sur la région depuis ce dimanche. Cette situation météorologique est typique de la saison fraîche. Elle provoque des baisses de températures sur le Sud et le centre de la Polynésie française.



La sensation de fraîcheur a été ressentie dans la nuit de dimanche à lundi aux îles du Vent. Les températures relevées ce lundi matin sont de 20 à 21°C sur les littoraux des côtes sud et de 22 à 23°C sur ceux des côtes nord et ouest de Tahiti et Moorea.



A Rapa, au sud de l'archipel des Australes, les observateurs de Météo-France ont relevé un minimum à 14,9°C dans la nuit de dimanche à lundi et 19°C à Tubuai, indique le bureau Météo-France de Tahiti-Faa'a dans un communiqué diffusé ce lundi matin en précisant que " ces températures sont celles habituellement relevées en juillet aux îles du Vent et aux Australes ".



En altitude, les températures sont proches des 20°C. Cette sensation est toutefois accrue avec ce vent de sud-est soutenu. Météo-France prévoit un mara’amu soutenu jusqu’à ce mercredi. Les prochaines nuits seront encore fraîches, étoilées sur les côtes nord, plus nuageuses avec quelques petites pluies sur le sud de Tahiti et Moorea.