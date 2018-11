Le manque d'eau se fait ressentir à Faa'a

FAA'A, le 16 novembre 2018. La commune de Faa’a est actuellement confrontée à de multiples perturbations dans la fourniture en eau liées à une insuffisance de production en eau sur le territoire de la commune notamment pour les foyers situés en montagne.



Dans le cadre d'une gestion rigoureuse en cette période d'étiage, les ressources en eau de la commune provenant des captages et forages étant insuffisantes, la fermeture de la distribution de l'eau de 22h à 4h dans les foyers devient alors la solution inévitable.



Cette situation exceptionnelle est ressentie sur les secteurs suivants :

1. Vaitea (dit Saint-Hilaire) : les captages ne fournissent pas suffisamment d'eau pour remplir le bassin de 48 000 m3 de Mumuvai qui alimentent les foyers. De plus, les difficultés d'approvisionnement en eau par Te Oropaa ne permettent pas une distribution optimale.



2. Les Hauts de Pamatai : la ressource en eau alimentant les 3 réservoirs est à son plus bas niveau.



Par conséquent, ces mesures de gestion de l’eau doivent être maintenues afin de garantir la distribution de l'eau aux habitants, notamment pendant les heures de grande consommation.



Toutefois, le Maire et les membres de son conseil municipal rassurent tous les usagers que le service Eau ne ménagera aucun effort pour limiter les multiples désagréments liés aux perturbations.



Pour rappel, la municipalité a lancé en 2017 un nouveau schéma directeur de l'eau dont la phase 1 est achevée. La phase 2 est actuellement en cours avec une étude sur l'état de santé du réseau hydraulique de Faa'a.



Les conclusions de cette étude sont attendues pour décembre 2018. Elles permettront de mettre en place les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de service rendu aux habitants.