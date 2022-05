Le mano a mano continue à Moorea entre Tohiea et Tiare Hinano

Moorea, le 23 mai 2022 - À l’issue de la 10e journée de la phase 2, Tohiea reste en tête du classement après sa victoire contre Tiare Anani (3-0). Après avoir dominé Mira (2-1), Tiare Hinano suit toujours le leader de près avec un point de retard. En battant facilement Tiare Tahiti (4-1), Tapuhute remonte pour sa part à la troisième place.



À quatre journées de la fin du championnat, le sprint final est lancé entre Tohiea, leader du classement, et son dauphin, Tiare Hinano, dans la course au titre de champion de Moorea. Dans cette dernière ligne droite, l'équipe de Pihaena recevait, samedi, Mira.



Les mauves de Tiare Hinano sont parfaitement entrés dans le match avec l'ouverture du score, peu avant le quart d'heure de jeu, de Tiaihau Teihotaata sur penalty (1-0).



Albert Mairau, à la conclusion d’une belle combinaison, a ensuite doublé la mise cinq minutes plus tard en crucifiant Arnaud Bruggmann, le portier de Mira (2-0). Les joueurs de Papetoai, en deçà de leur niveau de jeu affiché ces dernières semaines, ont eu du mal par la suite à déstabiliser la défense des mauves. C’est même Albert Mairau qui a failli tuer le match avant la pause après un grand pont réussi sur le gardien de Mira, mais la défense des bleus a intercepté de justesse sa frappe sur leur ligne de but.

Tiare Hinano en contrôle Durant la deuxième période, Mira s’est installé dans le camp de Tiare Hinano, mais en trouvant difficilement la faille dans la défense adverse. Les attaquants de Pihaena de leurs côtés ont procédé en contre.



À la 55e minute, Muera Teinauri a profité d’un service d’Albert Mairau pour se retrouver seul face au but adverse, mais l’attaquant de Tiare Hinano a vu sa première frappe repoussée du bout des pieds par le portier des bleus, puis sa deuxième frappe heurter les poteaux de Mira.



À l’heure de jeu, c’est cette fois-ci Mairau, suite à une nouvelle contre-attaque, qui a réussi à lober Arnaud Bruggmann, mais les défenseurs bleus sont revenus à temps pour empêcher la balle de franchir la ligne de but. Mira a pour sa part continué à pousser et a eu sa première grosse occasion de but à la 70e minute quand la frappe d’Allan Hnyeikone a heurté le poteau gauche de Rautea Vongues.



La formation de Papetoai a ensuite réduit le score à trois minutes du coup de sifflet final grâce à un penalty tiré en force par Allan Hnyeikone (2-1). Tiare Hinano a finalement tenu sa victoire jusqu’au bout et reste donc en contact avec le leader Tohiea.

Show des gardiens entre Tohiea et Tiare Anani Les joueurs de Afareaitu se sont déplacés pour leur part, dimanche à Maharepa, pour affronter Tiare Anani. Les deux équipes ont livré tout au long de la rencontre du beau jeu avec beaucoup de rythme. Vaitua Teraitua a ouvert le score pour Tohiea à la 22e minute grâce à une frappe du plat du pied (1-0).



Tiare Anani était tout près d’égaliser avant la pause, mais Teihoarii Tama, qui s’est présenté seul face au portier de Tohiea, a frappé au-dessus du cadre. Après avoir eu très peu de travail à faire en première période, les deux gardiens ont été beaucoup plus sollicités en deuxième mi-temps. Matahi Peu, pour Tiare Anani, a notamment dû faire deux gros arrêts pour arrêter un coup-franc de Christophe Gendron (70e), puis une frappe de Boufeldja Laribi (77e).



Son homologue à Tohiea, Faahei Vaite, a quant à lui évité l’égalisation de Tiare Anani en effectuant deux plongeons reflexes sur le tir de Tahiri Utia (78e), puis sur une reprise de volée de Teihoarii Tama (78e). Le portier des blancs a aussi par la suite arrêté un coup franc de Teonetere Tehiura (85e). Tohiea a finalement tué le match en toute fin de rencontre grâce à deux buts de Rainui Normann (90e et 91e) pour porter la marque à 3 buts à 1. Un score plutôt flatteur pour Tohiea qui permet au champion en titre de garder la tête du classement avec toujours un point d’avance sur son dauphin Tiare Hinano.



Dans le dernier match du week-end, Tapuhute a largement battu Tiare Tahiti sur le score de 4 buts à 1. À la demi-heure de jeu, Manarii Porlier, de Tiare Tahiti, avait répondu à l’ouverture au score de Simon Taruoura pour Tapuhute à la 13e minute. Les joueurs de Haapiti ont ensuite sécurisé leur victoire grâce à des réalisations de Mataiao Manutahi (34e), Vahinetua Rui (58e) et de Teriitehau Green (81e).

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 23 Mai 2022 à 18:11 | Lu 187 fois