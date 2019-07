Le mana magique du massage ma'ohi

Pour Mateata Gatien, à l'origine de cette initiative de réunir en un même lieu une dizaine de masseurs traditionnels, il est essentiel de perpétuer ces traditions polynésiennes. "L'association met en valeur nos 'tradipraticiens' Ma'ohi qui ont un savoir-faire hérité de leurs ancêtres. Ils partagent les mêmes valeurs de bienveillance, de respect et de solidarité. Il est important de conserver ce savoir-faire et surtout ce savoir être pour le transmettre et en faire bénéficier un maximum de personnes" , précise la vice-présidente de l'association Te Mana ora Ma'ohi, qui pratique également le massage traditionnel polynésien.



Mateata a tout appris de sa grand-mère. "Elle a senti que j'avais un don quand j'étais jeune, que j'avais le mana et elle m'a formée" , précise-t-elle, une once de fierté dans la voix quand elle évoque son aïeule. Mateata, elle, s'est davantage "spécialisée" dans l'art du massage où les maux sont soignés non seulement par les gestes, mais également par les mots. "Je soulage notamment les gens avec les paroles. C'est le ho’oponopono mana spirit 'retrouver son mana'. Je soigne les maux par les mots", précise la femme qui se définit comme "une guérisseuse par les mots" . "A chaque fois c'est unique, quand on trouve et que la personne va mieux, c'est comme miraculeux !"