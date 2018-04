Le maître de conférences de l'UPF fait appel de son placement en détention provisoire

PAPEETE, le 25 avril 2018 - Le maître de conférences placé en détention provisoire ce lundi a décidé de faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention (JLD). La chambre de l'instruction devrait examiner sa demande dans un délai de dix jours.



Mis en examen le 19 avril dernier, l'enseignant chercheur est poursuivi pour des atteintes sexuelles et agressions sexuelles sur mineures de plus et moins de 15 ans. Face au JLD, l'homme avait indiqué qu'il souhaitait être placé sous contrôle judiciaire afin de pouvoir s'organiser sur le plan professionnel.