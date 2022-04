Le maire de Katiu placé en garde à vue pour travail dissimulé

Tahiti, le 31 mars 2022 – Le maire de Katiu, Ani Kirianu, a été placé en garde à vue mercredi à la brigade de gendarmerie de Hao dans le cadre d'une enquête pour travail dissimulé, suspecté notamment d'avoir rémunéré des employés non-déclarés d'un chantier OPH.



Le maire de Katiu aux Tuamotu a été placé en garde à vue mercredi à la brigade de gendarmerie de Hao. Le tāvana délégué Ani Kirianu a été entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte notamment pour "travail dissimulé" après un contrôlé opéré en février dernier sur un chantier de l'Office polynésien de l'habitat par les services de gendarmerie, de la Direction des impôts et des contributions et de l'inspection du travail. À l'époque, de nombreuses irrégularités avaient été relevées notamment sur des questions de normes de sécurité et d'emploi de travailleurs non déclarés.



Après ouverture d'une enquête préliminaire confiée à la compagnie des archipels de la gendarmerie, le maire de Katiu a donc été entendu sous le régime de la garde à vue mercredi, suspecté notamment d'avoir rémunéré des employés non déclarés. L'élu est depuis sorti de sa garde à vue et l'enquête se poursuit à la gendarmerie.