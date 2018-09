Le lycée polyvalent de Bora Bora inauguré

Papeete, le 14 septembre 2018 - Le Président Edouard Fritch et la ministre de l’Education, Christelle Lehartel, ont officiellement inauguré, vendredi 14 septembre, le lycée polyvalent de Bora Bora.



La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du président de l’Assemblée de la Polynésie française, maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, du chef de la subdivision administrative des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, Raymond Yeddou, et de la députée, Nicole Sanquer.

Au cours de cette cérémonie, une plaque commémorative mettant en avant le nom donné à l’établissement, le Lycée polyvalent Ihi-tea no Vavau, a été dévoilée.

L’établissement est implanté sur une surface de plus d’un hectare, dans le district d’Amanahune. Les travaux ont débuté en juin 2016 et ont pris fin de manière à ce que l’établissement puisse être prêt pour la rentrée scolaire, avec une filière générale mais aussi un enseignement professionnel.

Ce nouveau lycée polyvalent peut accueillir 1200 élèves. Des espaces consacrés à l’éducation physique et sportive, à la restauration, les locaux administratifs, et un internat pouvant accueillir 48 élèves, ont également été prévus.

Le montant de l’investissement pour cette opération, financée entièrement par le Pays, s’est élevé à 2,6 milliards francs pour la construction, et à 400 millions francs pour l’équipement (mobiliers, livres, et équipements informatiques).

Le Président et les membres du gouvernement ont exprimé leur satisfaction quant à la réalisation de cette opération, qui permettra aux élèves de Bora Bora de poursuivre leur scolarité dans leur île, et de faciliter également celle des élèves vivant dans les îles avoisinantes.