

Le lycée agricole ouvre ses portes

Moorea, le 24 mars 2026 - Le lycée agricole d’Opunohu a ouvert ses portes samedi pour présenter au public ses formations et ses nouvelles filières. La journée a été rythmée par des ateliers pratiques, des démonstrations et des rencontres avec l’équipe pédagogique, permettant de découvrir pleinement l’établissement.



Samedi, le lycée agricole d’Opunohu a accueilli le public à l’occasion d’une journée portes ouvertes dédiée à la découverte de ses formations. Les visiteurs ont pu se renseigner sur l’ensemble des parcours proposés, qu’ils soient généraux, technologiques ou professionnels. Le Centre de formation professionnelle agricole (CFPPA) était également présent pour informer sur les cursus accessibles aux adultes.



L’établissement a profité de cette journée pour annoncer l’arrivée, dès la prochaine rentrée, de trois nouvelles formations : un BTS Gestion et protection de la nature, un baccalauréat professionnel Navigateur pont-machine ainsi qu’une classe de terminale scientifique.



La matinée a été rythmée par de nombreuses activités, telles que des ateliers horticoles, des démonstrations de matériel agricole et des échanges avec l’équipe pédagogique. En parallèle, un marché réunissant producteurs et artisans locaux a permis aux visiteurs de découvrir et d’acheter des produits du territoire. Enfin, le lycée a mis en lumière son engagement à l’international à travers le programme Erasmus+, qui offre chaque année à ses élèves l’opportunité de participer à des échanges à l’étranger.



Des métiers “stratégiques pour le Fenua”



Présent lors de cette journée, Abdallah Baha, proviseur du lycée agricole d'Opunohu, affirme que les filières proposées par l’établissement restent attractives pour les jeunes élèves polynésiens. “Dans l’horticulture, nous avons moins de demandes, car beaucoup pensent qu’il faut être agriculteur de naissance pour entrer dans ces métiers, alors que ce n’est pas le cas. En revanche, les filières aménagement paysager et ventes restent très demandées. Pour nous, l’enjeu est aussi d’accompagner les étudiants vers l’enseignement supérieur. À terme, nous réfléchissons à proposer d’autres BTS, en apprentissage ou en formation initiale, afin d’élever le niveau général”, précise-t-il.



“Il est important de rappeler que les métiers du secteur primaire et de l’agriculture ne sont pas des voies de repli. Ce sont des métiers passionnants et stratégiques pour le Fenua”, poursuit le proviseur du lycée. “Nous avons besoin d’agriculteurs pour atteindre la souveraineté alimentaire. Sans la production locale, il n’y a pas de repas. Il est donc essentiel de valoriser ces filières et ces métiers, qui sont à la fois complexes et essentiels.”



Selon Abdallah Baha, le manque de parcelles de terre pour les futurs agriculteurs serait en passe d’être résolu. “Nous avons travaillé avec le Pays sur les problématiques d’accès aux terrains agricoles. Le Pays dispose de foncier qu’il met à disposition via la DAG (Direction de l’agriculture, NDLR) sous forme de lotissements agricoles. Ces lotissements concernent principalement les élèves de l’enseignement agricole, mais aussi les autres établissements de Polynésie et les stagiaires passés par le CFPPA, qui sont prioritaires pour y accéder. Il ne faut donc pas se décourager en se disant : ‘Je n’ai pas de terrain, ma famille n’a pas de foncier, je ne pourrai pas m’installer’. Avec la dynamique actuelle du Pays, il est possible d’obtenir un lotissement agricole, avec une priorité pour les élèves de l’enseignement agricole. Si vous avez un projet, il est tout à fait réalisable”, insiste-t-il.

Un accompagnement personnalisé



Parmi les enseignants présents, Kevin Cuevas, professeur de biologie-écologie et professeur principal de la classe de première scientifique, était venu pour promouvoir la filière générale et assurer la qualité des enseignements, en plus de l’accompagnement des élèves. “Il y a toujours une idée bien ancrée dans la population selon laquelle on n’enseignerait que pour le fa’a’apu. C’est pourtant une idée fausse. Nous avons exactement les mêmes enseignants, les mêmes programmes que les autres établissements. Le gros avantage du lycée agricole, c’est la taille réduite des classes. En première générale, nous avons cinq élèves. L’année prochaine, on estime qu’on en aura une quinzaine en terminale. Même les élèves qui auraient eu des difficultés dans une classe de 30 auront certainement une mention chez nous, car l’accompagnement de chacun est personnalisé” explique-t-il.



Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 24 Mars 2026 à 14:39 | Lu 161 fois



