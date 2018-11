Le lycée agricole "John DOOM" inauguré à Taravao

Papeete, le 17 novembre 2018 - À l’invitation du président du conseil d’administration de l’Enseignement protestant, Raymond Yeddou, administrateur des Îles du Vent et des Îles Sous-le-Vent, représentant le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, a participé vendredi 16 novembre à Taravao à l’inauguration du nouveau lycée agricole "John Doom". Cette cérémonie s’est déroulée en présence des maires de la Presqu’île, de représentants de l’assemblée de la Polynésie française et d’une délégation du ministère de l’économie verte et du domaine.



Après avoir souligné les enjeux liés à l’importance de l’économie agricole en Polynésie française et le potentiel que suggère le développement de cette filière, l’administrateur a souligné la coopération entre l’État, le Pays et les structures d’enseignement de droit privé, dans laquelle s’inscrit l’ouverture de cet établissement destiné à valoriser les métiers de la filière agricole et aquacole.

L’État soutient le Pays dans la définition et la mise en œuvre de sa politique agricole, notamment pour améliorer le niveau de couverture de l’alimentation de la population par une production locale suffisante.

Ainsi, dans le cadre du contrat de projets, ce sont 2,6 milliards de francs que l’État et le Pays consacrent à l’amélioration de la pêche côtière et à l’aménagement de lotissements agricoles, dont un se situe sur le plateau de Taravao. 600 millions de francs ont été engagés à ce jour.

Afin d’amplifier ce soutien et d’inscrire ces actions dans la durée, l’administrateur a indiqué que le Haut-commissaire avait sollicité du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation une actualisation du partenariat entre l’État et le Pays, notamment pour y intégrer les évolutions stratégiques du territoire, qu’il s’agisse de l’aquaculture, de l’agriculture biologique ou de la labellisation de produits à forte valeur ajoutée comme la vanille. Cette convention-cadre, approuvée par l’assemblée de la Polynésie française à l’unanimité, a été signée il y a quelques semaines à l’occasion de la foire agricole.

L’administrateur a tenu à souligner également l’apport du contrat de reconnaissance signé en juillet 2018, grâce auquel le lycée de Taravao bénéficiera d’un soutien en ingénierie, via le service formation et développement qui assure, sous l’autorité de l’État, le rôle d’autorité académique.

Il bénéficiera aussi d’un soutien financier à travers une contribution au fonctionnement général, des bourses versées aux élèves ou la rémunération des enseignants et personnels encadrants. En 2019, cette enveloppe de l’État pourrait atteindre plus de 64 millions de francs.