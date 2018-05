Le lycée Opunohu forme son personnel aux premiers secours

MOOREA, le 18 mai 2018 - Des membres du personnel du lycée agricole d’Opunohu ont reçu leur diplôme de PSC1 Prévention et secours civique de niveau 1), jeudi dernier. Ils peuvent désormais adopter les gestes appropriés en cas d’accidents au sein de l’établissement.



La cérémonie de remise de diplôme de la formation aux premiers secours PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) s’est déroulée jeudi dernier, au lycée d’Opunohu. Dix membres du personnel de l’établissement scolaire (agents ou enseignants), ont été récompensés.



Ils ont reçu leur certificat des mains de leur moniteur Fabrice Airiau, président de l’association AFPS987 (Association Française de Premiers Secours en Polynésie Française).



Cette formation de 8 heures, composée d’une partie théorique et de mises en situation pratique, a permis de préparer le personnel à réagir face aux différents types d’incidents (hémorragie, traumatisme, malaise, étouffement, inconscience ou encore arrêt cardiaque).



" Nous avions eu un groupe très homogène. Les stagiaires étaient très intéressés et participatifs. Avec cette formation, ils peuvent désormais adopter les gestes appropriés en cas d’accidents à l’intérieur ou à l’extérieur même du lycée ", explique Fabrice Ariau, formateur.



Cette formation a été mise en place par la direction afin de garantir la sécurité des élèves au sein de l’établissement. " J’estime que l’on a vraiment besoin de suivre cette formation dans un lycée. De plus, Il y a des moments, où l’infirmier n’est pas sur place. Ces connaissances nous seront utiles en cas de soucis avec les jeunes ", explique Manu Tiaahu, surveillant du lycée.



" Avant, j’avais toujours des appréhensions par rapport aux incidents qui pouvaient survenir avec les élèves. Maintenant, je me sens plus confiante pour réagir. On a bien été formé ", témoigne Maire Adigard Des Gautries, technicienne de surface au lycée.



Créée à la fin de l’année 2017, l’AFPS987, qui est une filiale de la fédération AFPS en France, envisage de mettre en place d’autres formations de secourisme sur le territoire, prochainement.