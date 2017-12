Le loup sort du bois pour les lagons bleu roi

PAPEETE, le 8 décembre 2017 - Jenny Pradines raconte l’histoire d’un loup pas comme les autres. Au bord de la crise de nerf, harcelé par des enfants, ce loup quitte la montagne pour les tropiques. Une histoire illustrée par Leia Chang Soi, à lire ou à se faire lire dès 5 ans.



" Encore une histoire de loup…. Certes, mais une histoire pas comme les autres ! " précise Au Vent des îles, la maison d’édition qui publie Au Loup ! de Jenny Pradines et Leia Chang Soi. Dans ce récit, tout surprend. Le loup porte une chemise à fleur, il craint les enfants. Lui qui hante les songes des tout-petits fait des cauchemars.



Le livre, proposé aux enfants des 5 ans, mêle l’humour, le suspense, la découverte des îles avec les yeux d’un personnage aux origines lointaines. " En fait l’histoire commence par une traque. Une traque dont on ne sait pas qui est la proie ", précise Jenny Pradines, l’auteure qui ne revendique pour son texte aucun message particulier, ni morale. " C’est un livre pour se détendre. Un livre qui surprend et fait passer du bon temps. "



Qui a peur du grand méchant loup ?



L’histoire commence de l’autre côté de la terre. Dans les montagnes au cœur d’une forêt de pins, monsieur Loup est installé dans un chalet en bois. Il ne s’y sent pas bien car il y est persécuté. Désespéré, épuisé, il finit par prendre une décision radicale.



Cela arrive un jour comme les autres, un jour blanc de neige au cours duquel les enfants du voisinage s’acharnent une nouvelle fois. Il sort de chez lui et, en passant la porte … " Vlan ! Il reçoit une volée de boule de neige. Contents de leur bêtise, les petits garnements s’enfuient en chantant : Qui a peur du grand méchant loup ? C’est pas nous, c’est pas nous ! "



" (…) les larmes au bord des yeux, monsieur loup prend une grande décision : Stop ! C’est décidé, cette fois je pars ! " Où ? " Là où personne ne le reconnaîtra ! " Dans une île où les musiciens jouent du ukulele, où les coqs chantent et où monsieur loup peut se régaler de firi firi, de perroquet et de tarot.



Les enfants connaissent le loup, le personnage. Il fait partie de la littérature, mais il n’évolue pas dans un environnement connu pour les Polynésiens. " Avec cet ouvrage, ils peuvent s’approprier le personnage en le voyant évoluer dans des décors qui sont les leurs ", indique Christian Robert, d’Au Vent des îles.



Les décors ont été pensés par Leia Chang Soi. Résidente à Moorea, elle est passionnée de dessin. Elle a réalisé un court métrage, Te hopearaa no Hina qui a été remarqué et a travaillé sur l’ouvrage Les Champignons de Paris aux éditions Haere Po.