Le livre de Nicolas Sarkozy numéro un des ventes

Paris, France | AFP | jeudi 13/08/2020 - L'ouvrage de Nicolas Sarkozy, "Le temps des tempêtes" (L'Observatoire) caracole en tête des ventes de livres pour la troisième semaine consécutive, selon le classement hebdomadaire GfK/Livres Hebdo à paraître vendredi.



Le livre de l'ancien président est en tête du Top 20, l'un des palmarès les plus sélectifs puisqu'il agrège tous les livres, quel que soit leur genre ou leur format.



A une semaine de la rentrée littéraire d'automne qui va voir débarquer dans les librairies des centaines de nouveautés, le livre de l'ancien chef de l'État est loin devant les best-sellers de l'été emmenés par Joël Dicker et Guillaume Musso.



L'ouvrage a été initialement tiré à 250.000 exemplaires mais a déjà bénéficié d'une réimpression de 20.000 exemplaires, a indiqué l'éditeur contacté par l'AFP.



A ce jour, autour de 215.000 exemplaires ont été vendus, a précisé l'éditeur.



"Le temps des tempêtes", publié le 24 juillet, raconte les deux premières années du quinquennat (2007-2012) de Nicolas Sarkozy. L'ancien président évoque notamment les difficultés et la solitude liées à sa fonction, son mariage avec Carla Bruni, la formation de son gouvernement, la crise économique de 2008...



Le livre (528 pages, 23 euros) fait suite à "Passions", best-seller de l'été 2019 (11 semaines en première place des ventes essai), dans lequel l'ancien locataire de l'Élysée se livrait sur son parcours, de son enfance jusqu'à son accession à la magistrature suprême.



Les versions grand format et poche (chez J'ai lu) confondues de "Passions" se sont écoulées à plus de 200.000 exemplaires.