Le lagoonarium de Moorea poursuivi pour homicide involontaire

Quatre jours après le drame, le compagnon de la victime avait porté plainte contre le lagoonarium pour "homicide involontaire par manquement à une règle de sécurité ou d’obligation", en dénonçant des "manquements" qui n’avaient, selon lui, "pas facilité les secours" ou qui avaient "entraîné l’accident". Il avait notamment déploré l’absence de "gilets de sauvetage à disposition" et le fait qu’une seule personne ait été chargée, ce jour-là, de superviser un groupe de 15 personnes. Rappelant que l’employé du lagoonarium les avait rejoints en kayak, le sexagénaire avait affirmé que "s’il était arrivé en bateau, le délai d’intervention aurait été plus court et il y aurait eu un support plus stable pour l’application d’un message cardiaque". L’homme avait conclu son propos en évoquant la responsabilité du lagoonarium : "Pour moi, si les normes de sécurité avaient été réunies, on aurait peut-être pu la sauver. Et notamment, qu’il s’agit d’une activité payante. Ce n’est pas une compensation financière que je cherche mais que cela ne se reproduise pas. Leur site indique que c’est une activité encadrée."



Lors de leur enquête, les gendarmes avaient en effet soulevé plusieurs manquements imputables à la SARL du lagoonarium de Moorea dont les "employés n’étaient pas titulaires du certificat de pilote lagonaire, certificat obligatoire pour la conduite d’une embarcation de transport touristique". Ils avaient également relevé que ces derniers n’avaient "aucun diplôme pour exercer une activité lucrative en milieu aquatique". Lors de son audition, l’employé du lagoonarium, qui avait tenté de porter secours à la victime, avait expliqué qu’il était titulaire de l’attestation de formation de capitaine pilote lagonaire avant d’évoquer les règles de sécurité appliquées au lagoonarium. À savoir notamment qu’il était demandé, dans un premier temps, aux clients s’ils savaient nager et qu’il leur était aussi précisé que la surveillance de la baignade n’était "pas assurée pour les enfants et pour les adultes".