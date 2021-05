Le lagoonarium de Moorea démonté

"Les décisions de justice, nous, on les applique", s'explique le ministre de l'Equipement, René Temeharo. "Après, l'éventualité future de la destination de ces lieux ? Il y a quand même des procédures au niveau du tourisme, donc il faut monter des dossiers. Repartir à zéro éventuellement. Je pense qu'il y a matière à le faire." Le ministre estime que la fermeture de l'exploitation actuelle du motu, faite sans autorisation, ne signifie pas que le site ne sera plus exploité à l'avenir. "Ce n'est pas parce que nous intervenons pour fermer l'activité actuelle qu'elle est fermée totalement non. Il faut qu'il y ait une reprise éventuelle par d'autres prestataires on n'en sait rien. Mais en tout les cas, nous, nous exécutons une décision de justice."



De son côté, Matahi Pambrun se défend en expliquant avoir déposé quatre demandes d'autorisation d'occupation du domaine maritime. Toutes refusées. "Cela fait 25 ans que je suis là, je connais chaque caillou, chaque poisson", affirme-t-il dépité. "On aura survécu à la crise du Covid mais pas à l'administration". Le jeune homme assure pourtant qu'il ne baissera pas les bras et qu'il a l'intention de refaire les choses dans les règles de l'art. "Cette autorisation on n'y croit pas, mais on va le faire. Ce genre de concessions, on les donne qu'aux grands hôtels, aux multinationales, aux grands investisseurs. Mais nous, les gens d'ici, on n'a pas droit à ce genre d'autorisation"