

Le haut-commissaire en visite aux Marquises

Nuku Hiva, le 3 décembre 2025 - Pour sa première visite officielle dans l’archipel des Marquises, le haut-commissaire de la République, Alexandre Rochatte, a choisi de se rendre dans les deux principales îles du nord et du sud de l’archipel : Nuku Hiva et Hiva Oa.



À Nuku Hiva, la capitale administrative des Marquises, le haut-commissaire, en visite dans l’archipel, a été accueilli ce mercredi par l’administratrice d’État, Anny Pietri, aux côtés de laquelle il a visité la scierie de Toovii et les sites des futures infrastructures d’adduction d’eau qui seront financées en partie par l’État.



Alexandre Rochatte s’est également entretenu avec les gendarmes de l’île sur les actions relatives à la lutte antidrogue et la sécurité routière et plus particulièrement à la consommation de stupéfiants et d’alcool au volant.



Le haut-commissaire a également rencontré les intervenants de la subdivision d’État, les personnels pénitentiaires de la prison de Taiohae (la plus petite de France en activité) avec la juge de l’archipel ou encore avec l’évêque des Marquises.



Enfin, une réunion de travail a eu lieu à Taiohae avec les élus du nord de l’archipel.



“Après m’être rendu dans les autres archipels, il me restait à venir aux Marquises”, a déclaré Alexandre Rochatte. “C’est mon premier toucher en tant que haut-commissaire, mais j’étais déjà venu il y a 15 ans à Hiva Oa et Nuku Hiva lorsque j’étais secrétaire général, donc ce n’est pas une découverte. Et puis j’ai eu la chance de rencontrer les six maires des Marquises à Papeete peu après mon arrivée lors d’une réunion organisée par Anny Pietri. Cependant, il est très important pour moi de venir sur place, voir la réalité du terrain, des projets des communes, de leurs difficultés et de leurs contraintes, mais aussi de tous les enjeux et projets à porter. Nous sommes là pour les aider financièrement mais aussi en ingénierie. Aux Marquises particulièrement, l’État les aide à définir le projet le plus abouti, notamment sur les énergies renouvelables, sur l’eau potable ou encore sur des réhabilitations culturelles. C’est ce dont nous avons parlé avec les élus du nord des Marquises.”



Ce jeudi, le haut-commissaire se rendra à Hiva Oa. De la même façon, il y rencontrera les élus des îles du sud de l’archipel.



Une première visite au pas de course qui a cependant permis au haut-commissaire d’avoir un aperçu des spécificités marquisiennes.



Une deuxième visite devrait avoir lieu en 2026. “Nous allons bientôt rentrer dans une période de réserve relative aux élections municipales”, a indiqué Alexandre Rochatte. “Il ne me sera donc plus possible de me déplacer puisque nous ne voulons pas donner l’illusion de soutenir, ou pas, des candidats. Je reviendrai donc après les élections et je ferai alors une tournée dans les six îles des Marquises, car je veux absolument aller dans les îles les moins connues de l’archipel pour être au plus près des singularités de chacune d’elles.”

Rédigé par Marie Laure le Mercredi 3 Décembre 2025 à 17:25 | Lu 373 fois



