Le groupe Wane fait le point sur ses projets hôteliers

Tahiti, le 6 novembre 2020 – Le groupe Wane, propriétaire de six hôtels au fenua, a fait le point vendredi avec le gouvernement sur ses différents projets en cours. Pour le Sofitel de Moorea et le Méridien de Bora Bora, le groupe prévoit notamment d'augmenter la capacité d'accueil de ces deux établissements. Et pour l'ancien Hilton de Faa'a, rebaptisé Hôtel de Tahiti, l'ouverture est prévue en début d'année prochaine.



Alors que le secteur du tourisme subi de plein fouet les conséquences de la pandémie de Covid-19, le groupe Wane, représenté par Jean-Luc Jaumouille, directeur administratif et financier du groupe, a fait un point vendredi sur ses différents projets hôteliers. Le groupe, propriétaire de six resort fenua (Sofitel Moorea, Conrad et Méridien de Bora Bora, Kia Ora de Rangiroa et des anciens Hilton à Tahiti et Maitai Dream à Fakarava), a présenté au Pays les futurs travaux qu'il souhaitait entreprendre.



Pour le Sofitel de Moorea, qui a été acquis en mai dernier, le groupe Wane prévoit notamment d'augmenter la capacité d'accueil de l'établissement d'une vingtaine d'unités venant s'ajouter aux 113 actuelles. Le souhait du propriétaire est également une montée en gamme de l'établissement dont le classement 5 étoiles sera sollicité. Il souhaite également lui donner une dimension environnementale par l'utilisation d'énergie renouvelable et un programme de valorisation de la biodiversité marine. Ce projet sera présenté prochainement au conseil municipal de Moorea.



Cette rencontre a également été l'occasion de faire un point de l'état d'avancement des travaux de rénovation et d'extension du Méridien Bora Bora fermé prématurément du fait de la crise sanitaire, le groupe Wane ayant décidé d'avancer le calendrier initial de ce projet. Disposant de 98 unités (chambres, bungalows et villas sur pilotis), cet hôtel verra également sa capacité augmentée de 40 unités supplémentaires. Toutes les parties communes seront refaites. Les bungalows existants verront leurs espaces intérieurs complètement rénovés et leurs terrasses extérieures élargies. S'agissant d'un programme de travaux importants, la réouverture du resort est prévue pour le second semestre 2022. Avant la Covid, l'établissement affichait un taux moyen de remplissage de plus de 80%.



Enfin, le chantier de l'ancien Hilton de Faa'a, rebaptisé Hôtel de Tahiti, est en bonne voie d'avancement. A sa réouverture prévue dans le courant du 1er semestre 2021, l'hôtel 5 étoiles disposera de 200 chambres.