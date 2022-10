Le grand retour du salon des Australes

Tahiti, le 17 octobre 2022 – Les salon des Australes se tient dans le hall de l’assemblée jusqu’au 30 octobre. Pour cette 19e édition – et après trois ans d’absence – 60 artisans y exposent le meilleur de leur savoir-faire.



Après trois ans d’absence du paysage culturel polynésien, le salon des Australes fait son grand retour pour une quinzaine dédiée, dans le hall de l’assemblée à Papeete. L’exposition artisanale, officiellement inaugurée depuis lundi matin, s’installe à Tarahoi jusqu’au 30 octobre avec une plage horaire d’accueil du public entre 8 et 17 heures.



Pour ce grand retour, ils sont près de 60 artisans, venus des cinq îles de l’archipel des Australes, à honorer leur art ancestral, le “Rara’a”, avec un savoir-faire reconnu dans toute la Polynésie. Les créations, variées et uniques, sont réalisées à partir de matières spécifiques de l’archipel comme le roseau des montagnes, le “pae’ore” (pandanus), l’écorce, le bois de rose ou encore les “pupu” (coquillages). Rien n’est laissé au hasard, les exposants offriront, durant deux semaines d’exposition, ce qui se fait de mieux en matière artisanale dans cet archipel. Des créations artisanales qui, pour ceratines, représentent “entre 6 à 12 mois de travail” pour les artisans qui en sont à l’origine, a-t-il été souligné lundi lors de l’inauguration de la manifestation.





Formations professionnalisantes



Un point sur lequel le ministre Jacques Raynal a souhaité insister lundi en marge de la cérémonie d’inauguration porte sur le soutien qu’apporte le Pays à ce type d’événements, véritable vitrine de savoir-faire pour les artisans-créateurs du fenua. Les exposants ont en effet bénéficié de formations en comptabilité, communication et technique de vente afin de préparer l’opération commerciale. “D’ici la fin de l’année, ce ne sont pas moins de 120 artisans qui auront pu bénéficier de ces formations en attendant de nouvelles sessions en 2023”, a précisé Jacques Raynal.



Cette stratégie de professionnalisation du secteur de l’artisanat traditionnel, engagée par le gouvernement, et particulièrement par le ministre de la Culture en charge de l’Artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a pour objectif de faire de l’artisanat traditionnel une voie professionnelle attractive dont les acteurs sont porteurs de valeurs et de savoir-faire.



Des artisans formés aux arcanes de la comptabilité et de la vente, qui n’en demeurent pas moins les dignes représentants d’un art du tressage et de la confection qui a fait la réputation des îles Australes. Le salon dédié au savoir-faire artisanal de cet archipel reste quant à lui un rendez-vous assez incontournable pour qui aime les beaux objets du quotidien.