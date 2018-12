Le grand lifting juridique de la perliculture

Papeete, le 17 décembre 2018 - " La perle de culture de Tahiti, le premier bijou des Polynésiens ". C'est le thème de la dernière campagne de la Tahitian Pearl Association of French Polynesia, TPAFP, pour faire (re)découvrir aux Polynésiens la perle de Tahiti.

Souhaitée par tous les acteurs de la perliculture, la filière avait besoin d'une refonte totale de sa législation après des années noires. En juillet 2017, le gouvernement de la Polynésie française a donc publié une loi majeure visant à réglementer les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française. Cette loi a pour objectif de garantir une bonne gestion de la ressource et une organisation optimale de la filière, dans le respect des personnes et la préservation de l’environnement.



Secteur en crise depuis plusieurs années, la puériculture devait passer par un lifting complet de sa législation pour aborder l'avenir sous de meilleurs auspices. "Cette refonte était indispensable pour répondre à la demande des professionnels qui continuaient à subir les aléas d’une commercialisation en dents de scie et les galères administratives qui ne correspondaient plus à la réalité du terrain", observe Aline Baldassari, présidente de la Tahitian Pearl Association of French Polynesia.

Véritable remise à plat de toute la filière perlicole, la loi qui apporte un nouveau cadre juridique à ce secteur a été préparée en concertation avec tous les acteurs de la filière et le gouvernement pendant plusieurs mois. L'objectif clairement affiché de cette refonte législative était de remonter le cours moyen de la culture de la perle de Tahiti en perte de vitesse et de trouver les moyens de revaloriser l’image de ce joyau tahitien. Cette nouvelle loi devait également favoriser une meilleure professionnalisation et organisation interne du secteur dans le respect des personnes et la préservation de l’environnement.